Amerika'da tarım dışı istihdam büyümesi Mayıs'ta beklenenin altında kaldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) tarım dışı istihdam verileri açıklandı. Buna göre tarım dışı istihdam verileri 559,000 ile ekonomistlerin beklediği 650,000'nin altında kaldı.

Ancak istihdam artışı beklentilerin altında kalsa da ülke genelinde devam eden aşılamanın etkisiyle Mayıs ayında hızlandı. Bu durum ekonomideki toparlanmanın devam ettiğini gösterdi.

Reuters anketine katılan ekonomistler tarım dışı istihdamın Mayıs ayında 650,000 yükselmesini bekliyorlardı.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın Nisan ayı için 266,000 olarak açıklanan tarım dışı istihdamdaki artışı 278,000'e revize etti. İşsizlik Mayıs ayında yüzde 6.1'den yüzde 5.8'e geriledi.

ABD'de işsizlik oranı Mayıs'ta yüzde 5,8 oranına geriledi. İşgücüne katılım oranı ise Mayıs ayında yüzde 64,6 olarak kaydedildi.