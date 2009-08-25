Amerika' da sünnet zorunlu mu oluyor?

Amerikan Sağlık Bakanlığı, AIDS’in yayılmasını durdurmak için sünneti zorunlu hale getirmeyi planlıyor.
ABD’de yayınlanan New York Times gazetesinin
haberine göre Kenya, Güney Afrika ve Uganda’da yürütülen araştırmalarda
sünnet edilen erkeklerde AIDS’e yol açabilen HIV virüsünün bulaşma
riskinin yüzde 60’lara kadar azaltıldığı belirlendi.
Amerikan
Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan Salgın ve Hastalık Önleme
Merkezi ise bu çalışmaları dikkate alarak bu yılın sonunda
yayınlayacağı bir raporla sünnetin ABD’de dünyaya gelen tüm erkek
bebekler için zorunlu hale getirilmesini tavsiye edecek. Bu öneriye
karşı çıkan uzmanlar ise çocukların gereksiz operasyonlardan
geçirilmesinin anlamsız olduğuna dikkat çekiyor. Yetkililer ABD
vatandaşı erkeklerin yüzde 79’unun zaten sünnetli olduğunu hesaplıyor