Amerikan ekonomisinden yavaşlama işareti: İşsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde

Amerika Birleşik Devletleri'nde haftalık işsizlik maaşı başvuruları 12 Haziran ile biten haftada bir ay sürenin ardından ilk artışını kaydetti.
ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları söz konusu haftada beklentilerin üstüne çıkarak 412,000 seviyesine yükseldi.
Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 359,000 seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.
ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre bir önceki hafta 375,000 kişi işsizlik maaşına başvurmuştu.