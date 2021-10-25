Amerika'da borsaya arz edilen Hepsiburada hissesinde büyük değer kaybı...

Hepsiburada’nın Nasdaq borsasında arz edilen hissesinde sert düşüş yaşanıyor. Ekonomimanşet’in haberine göre 12.75 dolardan başlayan halka arzda 15 dolar seviyesi görülürken sonrasında 5 dolara düştü.

1 Temmuz 2021 tarihinde Nasdaq’ta ilk kez işlem görmeye başlayan Hepsiburada ilk açılış gününde 14 dolar seviyesine kadar yükseldi. Daha sonra 15.23 doları gördü.

İlk halka arz olduğu gün 14 milyon dolar işlem hacmine ulaşan Hepsiburada sonrasında yüz bin dolar seviyelerine kadar gerileme yaşadı.

Hepsiburada’nın Nasdaq Borsası’ndaki sert kaybı 25 Ağustos 2021 tarihinden itibaren yaşamaya başladı. 14 dolarla başlayan Hepsiburada geçtiğimiz Cuma günü 5.11 dolar seviyesine kadar geriledi.

Büyük umutlar ve reklam çalışmalarıyla halka açılan Hepsiburada’daki düşüşün nerede duracağı kestirilemezken sadece 3 aydaki kayıp yüzde 63.5 oldu.