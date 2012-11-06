Amerika başkanını seçiyor...

ABD’de yaklaşık bir yıldır süren seçim kampanyası maratonu sona erdi. Kampanyanın son gününde Beyaz Saray adayları, Başkan Obama ile Cumhuriyetçi rakibi Romney kilometrelerce yol kat ederek peş peşe mitinglerle seçimin kaderini tayin edecek eyaletlerde mekik dokumayı sürdürdü. Büyük Göller bölgesinde otomotiv ve bira sanaiiyle ön plana çıkan Wisconsin eyaletinin Madison kentinde miting düzenleyen Obama buradan Ohio’nun idari merkezi Colombus’a geçti. Başkan son mitingi için kendisi için çok özel bir anlam taşıyan Iowa’ya uçtu. Obama 2008’de Demokrat Parti’nin önseçimlerinde ilk zaferini Iowa’da kazanmış ve sonra kendisini Beyaz Saray'a taşıyan rüzgârı bu zaferi sayesinde arkasına almıştı.

Anketlerdeki farkı kapatmaya çalışan Romney ise sabah saatlerinde 2000 yılında Cumhuriyetçileri iktidara taşıyan Florida eyaletinde taraftarlarına seslendikten sonra, Virginia’da iki ayrı miting yaptı. Sonra rotayı Ohio’ya çeviren Cumhuriyetçi aday son konuşması için New Hampshire’daydı. Romney de buradan ailesi ve ekibiyle birlikte seçimi izleyeceği Boston’ın yolunu tuttu.



Ohio’yu alan Beyaz Ev yolcusu



Her iki adayın son gün kesiştiği Ohio’da ise kıyasıya bir yarış yaşanıyor. Nitekim tarım sektörünün lokomotifi olan bu eyalet 1964’ten bu yana seçimin galibini belirliyor. Ohio Cumhuriyetçiler için de ayrı bir önem taşıyor, zira parti, tarihinde, Ohio’yu almadan hiçbir seçim kazanamamış. Uzmanlar Ohio’da sonuçların birbirine çok yakın çıkabileceği ve tıpkı 2000’de Florida’da olduğu gibi kazananı Yüksek Mahkeme’nin belirleyeceğini belirtiyor.



Hesaplar 270 delege için



Beyaz Saray adayları seçim gününe teknik beraberlikle girdi: CNN'in son anketine göre Başkan Obama ile Cumhuriyetçi rakibi Mitt Romney yüzde 49 oranıyla eşit durumda. ABC News/Washington Post ise Obama’yı yüzde 48’e yüzde 49 ile önde gösterdi. Ancak ABD seçim sistemine göre aslında ulusal anketlerden ziyade eyaletler bazında anketler daha büyük önem taşıyor. Zira Beyaz Ev’in sahibini ülke genelindeki oyların toplamı değil, eyaletlerde alınan galibiyetler belirliyor. Eyaletlerin sonuca etkisi de nüfusuyla orantılı. 50 eyaletin 35’nde hangi adayın kaç delege çıkaracağı neredeyse kesin. Kalan 15 eyaletin sekizinde ise eğilim tahmin edilebiliyor, yani kilidi çözmek sadece yedi eyaletin elinde.

Obama’nın 186’sı “cepte” olmak üzere en az 243 delege çıkarması bekleniyor. Rakibinin ise 170’i “cepte” 206 muhtemel delegesi var. Bu hesaba göre kalan 89 delegeden Obama’nın 27, Romney’nin ise 64 delege çıkarması gerekiyor. Tek başına 29 delege çıkaran Florida, Demokratlara yetebilir, 18 delegesiyle Ohio ise büyük üstünlük verir.

Florida’da bazı anketler Obama’yı iki puan, bazıları ise rakibini beş puan önde gösteriyor. Ohio’da ise son durum yüzde 47’ye karşı yüzde 52 ile Obama’nın lehine. Obama 13 delege çıkaran Virginia’da yüzde 47’ye karşı yüzde 51 önde. 9 delege çıkaran Colorado’da ise adaylar arasındaki fark yüzde 0.5.



En son oyu Hawaii kullanacak



Oy verme işlemi ilk olarak doğu kıyısında Maine eyaletinde bugün yerel saatle 06:00’da (TSİ ile 13:00’de) başlayacak. Sandıklar Hawaii’de yerel saatle 18:00’de (TSİ 06:00’da) kapanacak. Ancak çok sayıdaki eyaletteki erken oy işlemi uygulaması sayesinde 27 milyonu aşkın seçmen çoktan sandık başına gitti.

İlk sonuçlar New Hempshire eyaletinden geldi



ABD başkanlık seçiminde, New Hampshire eyaletinin iki köyünden gelen ilk sonuçlara göre Başkan Barack Obama önde.

Başkanlık seçiminde 1948 yılından bu yana ilk kez oy kullanmanın heyecanını yaşayan Dixville Notch ve Hart's Location sakinleri oylarını kullanmak için gece yarısı sandık başına gitti.

Dixville Notch'daki 43 saniye süren oylamanın ardından Obama ile Romney'e beşer oy çıktı.

Hart's Location'da ise 5 dakika 42 saniye içinde kullanılan 33 oydan 23'ünü Obama, 9'unu Romney ve birini de Özgürlükçü Parti adayı Gary Johnson aldı.