ABD'de başkan olmak için nasıl bir süreçten geçmek gerekiyor?

Amerika Birleşik Devletleri'nde 6 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Barack Obama ile Cumhuriyetçi aday Mitt Romney yarışıyor. Peki bu iki isim ABD başkanlığına aday olmak için nasıl bir süreçten geçti?

İşte ABD'de başkan olma koşulları:

Anayasal koşullar

- Amerika’da doğmuş olma zorunluluğu

- En az 35 yaşında olması

- Amerika’da en az 14 yıl geçirmiş olması



Önseçimler

- Başkanlığa aday olmak isteyenler, kilit eyaletlerde kampanya başlatır ve ilkönce parti adaylığına yükselme mücadelesi verir. Aday olmak isteyenler ilk olarak ilk önseçimlerin düzenlendiği eyaletlerde kampanya başlatır. Bu önseçimlerde gösterecekleri iyi performans, onlara partilerinin başkan adayı olma yolunu da açar.

- Önseçimler iki türlü yapılır. Ya seçmenlerin kendi aralarında yaptığı tartışmaların ardından el kaldırma yoluyla belirlenen oyların sayısının toplamıyla, ya da normal seçimler gibi doğrudan sandık başına giderek. En çok önseçimin yapıldığı gün Mart ayının ilk Salı günüdür ve Süper Salı diye adlandırılır.



Ulusal kurultaylar

- Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti ayrı ayrı ulusal kurultay düzenler. Bu kurultaylarda partinin başkan adayı resmen belli olur. Partinin başkan yardımcısı adayı da aynı kurultayda açıklanır. Tüm eyaletlerden gelen binlerce delege ve dünyanın her yerinden gelen binlerce gazeteci tüm hafta boyunca parti programı konusundaki çalışmaları ve konuşmaları izler.



Genel seçim

- Adaylar, televizyonlardan canlı yayınlanan tartışmalara katılır ve tüm ülkede, özellikle de kararsız seçmenlerin bulunduğu eyaletlerde yoğun kampanyalar yürütür. Kasım ayının ilk Salı günü seçim günüdür, seçmenler oy pusulalarında tercihleri olan başkan ve başkan adaylarını işaretler. Aslında seçimler başkanı belirleyecek Seçiciler Kurulu’nun üyelerini belirlemek için yapılır.



Seçici kurul nedir?

- Her eyaletin Kongre’deki temsil oranına göre sayısı belirlenir. Genelde, seçim sonucuna göre her eyaletin seçiciler kurulu o eyalette kazanan partiye göre belirlenir. İki eyaletteyse seçiciler kurulu üyeleri partiler arasında nispi usule göre atanır. Bir adayın başkanlık seçimini resmen kazanması için ülke genelindeki toplam 538 üyeli seçiciler kurulu üyeliğinin en az 270’ini kazanması gerekir.



Yemin töreni

- Yeni seçilen başkan ve yardımcısı, Ocak ayında yemin töreninin ardından resmen görevine başlar.

(Amerika'nın Sesi/VOA)