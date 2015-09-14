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Deutsche Welle

Amerika Açık’ta zafer Djokovic’in

Sezonun son Grand Slam'i olan ABD Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Sırp Djokovic, İsviçreli Roger Federer’i dört set sonunda yenerek şampiyonluğa ulaştı.

14 Eylül 2015 15:47


Novak Djokovic ABD Açık’ta ikinci kez mutlu sona ulaştı. Dünya 1 numarası finalde karşılaştığı Roger Federer’e 6-4, 5-7, 6-4 ve 6-4’lük setlerle 3-1 üstünlük sağladı. 28 yaşındaki Djokovic, bu sonuçla İsviçreli rakibine Flushing Meadows’tan altıncı kez zaferle ayrılma şansı tanımadı. Karşılaşma yağmur nedeniyle üç saatlik gecikmeyle başladı.

Alman tenis efsanesi Boris Becker’in antrenörlüğünü yaptığı Djokovic 3’ü bu yıl olmak üzere toplamda 10’uncu Grand Slam şampiyonluğunu elde etti. Sırp raket aynı zamanda 3,8 milyon dolarlık ödülün de sahibi oldu.

"Hayatımın en iyi yılı"

Novak Djokovic, 2011’de olduğu gibi bu yıl da bir sezonda üç Grand Slam şampiyonluğu kazandı. “Benim için inanılmaz bir sezondu ve 2011 ile birlikte hayatımın en iyi yılı oldu" diyen başarılı raket, bunların kendisini motive ettiğinin altını çizdi.

34 yaşındaki Roger Federer 18’inci Grand Slam Şampiyonluğuna ulaşma yolunda maç boyunca birçok fırsattan yararlanamadı. Aynı zamanda Wimbledon finalinin rövanşını da alamadı. Ancak finalist olarak 1,6 milyon dolarlık ödülle teselli buldu.

Çoğunluğu Federer destekçisi 24 bin kişinin tribünleri doldurduğu maçı takip edenler arasında sinema yıldızları Robert Redford, Sean Connery ve Hugh Jackman gibi isimler de vardı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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