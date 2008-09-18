American Dans Tiyatrosu İstanbul'da…

Dünyanın tanınmış dans topluluklarından "Alvin Ailey American Dance Theater", 50. yıl turnesi kapsamında 3 özel gösteri sahnelemek üzere İstanbul'a geldi. Topluluğun, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı ile HSBC Özel Bankacılık sponsorluğunda bugün, yarın ve 19 Eylül'de sergileyeceği gösterilerin tanıtımı amacıyla Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayında basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan topluluğun sanat direktörü Judith Jamison, Türkiye'ye 1977'den bu yana gelmediklerini belirterek, 50. yıl kutlamaları kapsamında İstanbul'da bulunmaktan memnuniyet duyduklarını kaydetti.

İstanbul'da sergileyecekleri dans gösterilerinde bu memnuniyetlerini göstereceklerini ifade eden Jamison, "Yüz yıllardır sanata ev sahipliği yapmış bir coğrafyada kendi kültürümüzün dansının 50. yılını kutluyor olmaktan memnuniyet duymaktayız.



Bizim ülkemizin düşünce dünyasının, tecrübelerinin ve ifade dünyasının yansımalarının modern dansa etkisinin 50. yılı kutlaması vesilesiyle buraya geldik. Bu kutlama, Afrika asıllı Amerikalıların gözlerinden yapılıyor" diye konuştu.

"Yeteneği olan herkes kabulümüzdür. Alvin Ailey American Dance Theater'da herkese yer vardır" diyen Jamison, şöyle devam etti:

"Alvin Ailey'e göre insanlardan doğan sanat türü olan dans, insanların kendisine geri verilmesi gereken bir sanat türüdür. Siz dans ederken oluşturduğunuz rüzgarla genç nesli de beraberinizde bugüne taşıyor olmak zorundasınız. Çocukların hayal gücünün ayakta kalmasına aracı olmalısınız. Bu gece de bu performansımızı izlerken hayal gücünüzü ayakta ve canlı tutun. Bu geceki performansımız sizin kalbinize, kulağınıza hitap edecek."

HSBC Bank Kurumsal İletişim Grup Başkanı Ömer Kayalıoğlu da modern dans alanında dünyanın en kıymetli topluluklarından biri olan Alvin Ailey Amerikan Dans Tiyatrosunu İstanbul'da konuk etmekten gurur duyduklarını belirterek,

"Bu, dünyanın yerel bankası olarak her alanda, özellikle sanat alanında en iyi örnekleri sanatseverlerle buluşturma hedefimizin önemli bir parçası. Ekonomide sıkıntılı günlerin yaşandığı bu günlerde görsel şölene ihtiyacımız var" diye konuştu.

Topluluk dansçılarından Guillermo Asca da, 15 yıldır toplulukla dans ettiğini kaydederek, sahnede dans ederken Türk seyircisinin nabzını tutacağını, bu müthiş şehrin tadını çıkarmaktan heyecan duyduğunu kaydetti.

Topluluğun diğer bir dansçısı Hope Boykın da toplulukla 9 yıldır dans ettiğini dile getirerek, böyle bir toplulukla dans etmenin kendisi için rüya olduğunu söyledi.

Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Dikmen Gürün de, Alvin Ailey Amerikan Dans Tiyatrosu’nun 50. yıl kutlamaları bağlamında yaptıkları turneye İstanbul'un alınmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Görün, kültüre ve sahne sanatlarına destek veren bir kurum olarak yanlarında yer aldığı için HSBC'ye teşekkür etti. Basın toplantısının ardından topluluğun "Night Creature" adlı koreografisinin provası, basın için kostümlü olarak sahnelendi.

50 yılda 71 ülkede 21 milyon izleyicinin karşısına çıkan Alvin Ailey American Dance Theater, İstanbul gösterilerinde, dünyanın dört bir yanında kapalı gişe sahneledikleri klasik baleden modern, caz ve etnik dansa kadar farklı tarzları bir araya getiren koreografileri "Night Creature", "Solo", "Love Stories" ve "Revelations"ı gospel, caz ve popüler müzikler eşliğinde sahneye taşıyacak.

Topluluk, daha önce 1977'deki 5. İstanbul Festivali için Türkiye'ye gelmişti.



İlgili haberler:



Alvin Ailey dans topluluğu geliyor



