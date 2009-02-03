Ameliyattan önce oyunla stres atıyorlar

Sivas Numune Hastanesi’nde ameliyat olacak çocuklar, yeni uygulama kapsamında ameliyata eğlenerek giriyor.



Hastanenin çeşitli servislerinde yatan çocuklar, çocuk gelişimci gözetiminde ameliyatları öncesinde çeşitli etkinlikler yaptırılarak ameliyat stresinden uzaklaştırılıyor.



Hastanenin kulak-burun-boğaz servisinde yatan çocuklar, bugün girecekleri ameliyat öncesinde faaliyetlere katıldı.



Çocuk gelişimci Arife Bozkurt gözetiminde hastane odasında boyama yapan, masal dinleyen çocuklar, çeşitli çocuk oyunlarını da oynama imkânı buldu.



Çocuklarla tek tek ilgilenen Bozkurt, başlattıkları bu çalışmayla, ameliyat öncesi çocukları stresten ve ameliyat korkusundan uzaklaştırıldıklarını söyledi.



Uygulamanın aileler ve çocuklardan ilgi gördüğünü, velilerin de faaliyetlere katıldığını belirten Bozkurt, "Sivas Numune Hastanesinde yatan çocukların ameliyat öncesinde streslerini azaltmak amacıyla sabah etkinlikler yapıyoruz, sonra çocuklar ameliyata giriyor" dedi.



Hastanede uzun süre yatan çocukların da burada güzel zaman geçirmesi için çalışma yaptıklarını ifade eden Bozkurt, hem çocukların kaliteli zaman geçirmelerini hem de beyaz önlüğe ve hastaneye karşı fikirlerinin olumlu yönde oluşmasını sağladıklarını kaydetti.



Bozkurt, çalışma nedeniyle olumlu tepkiler aldıklarını belirterek, "Çocuklar birbirleriyle kaynaşıp sohbet ediyor, kaliteli zaman geçiriyor. Ameliyat öncesi aileler gibi çocukların da kaygıları, korkuları oluşuyordu. Şimdi bunların azaldığını görüyoruz" diye konuştu.



(AA)

