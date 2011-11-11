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Yaşam

Ameliyattan çıkan köpek yavrularını emzirdi

İzmir'de yaralı halde bulunup, Konak Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'ne getirilen anne köpek, ameliyattan çıkar çıkmaz yavrularını emzirdi.

11 Kasım 2011 02:00

T24 - İzmir'de yaralı halde bulunup, Konak Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'ne getirilen anne köpek, ameliyattan çıkar çıkmaz yavrularını emzirdi.


Hayvan Ambulans ekibi, yaralı halde buldukları sokak köpeğini, 5 yavrusu ile birlikte Konak Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'ne getirdi.


Sol arka bacağı, kuyruğu ve arka bacaklarına yakın meme dokusunda kanamalı yaralar bulunan köpek, ayakta durmakta bile güçlük çekiyordu.


Bakıma muhtaç beş yavrusuyla çaresiz kalan anne köpeğe veterinerler hemen müdahale etti ve iki başarılı ameliyat gerçekleştirildi.


Anestezinin etkisinden çıktıktan sonra yavrularını aramaya başlayan köpek, canı acımasına rağmen onları emzirdi. Anne köpek, yavrularını bir an olsun yanından ayırmadı.


Konak Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi yetkilileri böyle yaralanmalarda genelde anne, yavruların bakımını sağlayamadıklarını bildirdi, "Ancak, bu anne köpeğimiz, yarasının büyüklüğüne, canının acımasına rağmen, yavrularını emzirmekten, onlara sevgisini vermekten vazgeçmedi" dedi.


Konak Belediyesi Hayvan bakım Merkezi'nde hayvanların muayene ve tedavilerinin, aşılarının yapıldığını, klinik hizmeti verildiği belirten yetkililer, "Tedavisi tamamlanan sevimli hayvan dostlarımız merkezden ayrılırken, onlar için en ideali, sıcak bir yuva bulmak oluyor. Anne köpeğin ve fedakarca baktığı beş yavrusunun da bundan sonraki durağının sıcak bir yuva olmasını isteyen duyarlı vatandaşlar, 459 24 10 numaralı telefondan Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nü veya 444 35 66 numaralı çözüm hattını arayabilirler" açıklamasını yaptı.

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