Ameliyattan çıkan adam, narkozun etkisiyle hasta yatağında abdest aldı

İstanbul'da bir hastanede ameliyat olan adam, ameliyatın ardından narkozun etkisindeyken yatağında abdest aldı.

Hastanede genel anestezi ile ameliyat olan 80 yaşındaki Mehmet Coşkun, ameliyat sonrası uyanırken narkozun etkisinde abdest almaya başladı. Coşkun’un, narkozdayken ellerini, yüzünü ve kollarını yıkama hareketleri yaptı. Kolunda serum takılı olduğu halde abdest almanın gerektirdiği bütün hareketleri yerine getirdi.

Bu sırada yakınları tarafından görüntülenen Coşkun’un videosu, sosyal medyada da ilgi gördü.