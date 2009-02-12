Ameliyatta kalçasında cıvata pulu unuttular

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalça çıkıklığı ve bir bacağındaki kısalık nedeniyle ameliyat edilen 11 yaşındaki Sevgi Cabar'ın kalçasında metal cıvata pulu unutuldu.



36 yaşındaki anne Fadime Akkor, doktorların, “Bu hatıra olarak kalabilir, hiçbir zararı yok'' dediğini öne sürdü. Hastane ise ailenin şikâyeti üzerine talihsiz kızın kalçasındaki cıvata pulunun alınması için haziran ayına gün verdi.



Uşak'ın Banaz İlçesi Şehitler Mahallesi Hamam Sokak'ta anne ve ablasıyla birlikte oturan, doğuştan kalça çıkıklığı rahatsızlığı bulunan ve sağ bacağında 2.5 santimetre kısalık olan ilköğretim öğrencisi Sevgi Cabar, 1 yaşından bu yana geçirdiği 10 ameliyatın ardından, geçen 4 Şubat'ta, kalçasına daha önce yerleştirilen materyalin alınması için İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Ortopedi Bölümü'ne getirildi. Operatör Dr. Mustafa İncesu yaptığı belirtilen ve başarılı geçtiği söylenen ameliyattan bir gün sonra küçük kız taburcu edildi. Ancak ameliyatta Sevgi'nin kalçasının sol kısmında unutulan cıvata pulu şaşkınlık yarattı. Metal pul, ameliyat sonrası çekilen röntgen filmini inceleyen anne Fadime Akkor tarafından fark edildi. Doktorlar da röntgende görülen cismin somun olabileceğini bildirince, anne Akkor'un tepkileri üzerine Acil Servis'e alınan küçük Sevgi'nin ameliyat dikişleri yeniden açıldı.



‘Hatıra olsun'



Acil Servis Doktoru Burak Önvural tarafından ameliyatlı bölgenin açıldığını elle ve makasla karıştırıldığını, ancak içeride kalan metale ulaşılamadığını anlatan anne Fadime Akkor, “Doktor, röntgen filminde görülmesine rağmen pulu bulamayınca açtığı bölgeyi dikişle kapattı. Ve bana da ‘Bu hatıra olarak kalabilir, hiçbir zararı yok' dedi. Böyle bir rezalet olamaz. Hem insan hayatı gibi önemli bir konuda kabul edilemez ihmalde bulunuyorlar hem de dalga geçiyorlar. Kızım kalçasındaki metal parçasıyla mı yaşayacak'' diye isyan etti.



5 ay sonrasına gün verdiler



Akkor, Başbakanlık ve Sağlık Bakanlığı'nı telefonla arayıp tepkilerini dile getirdiğini, bunun üzerine hastane yönetiminin kendilerini arayıp metal pulun alınması için gelecek haziran ayına ameliyat günü verdiğini belirterek, “Eşimden ayrıldım, işsizim ve biri üniversitede okuyan iki kızımla hayat mücadelesi veriyorum. Ancak bu işin peşini bırakmayacağım. Her türlü platformda kızımın hakkını arayacağım'' dedi.



Günlerdir kalçasındaki metal pulla yaşayan Sevgi Cabar ise şunları söyledi:



“Bir an önce sağlığıma kavuşmak, yürümek ve koşmak istiyorum. Kalçamda unutulan metal parça acı vermeye başladı. Lütfen bu parçayı içimden çıkarsınlar.''



Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkilileri konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nü bilgilendirdiklerini, kendilerinin açıklama yapamayacağını belirtti. İl Sağlık Müdürlüğü'nden ise Sevgi Cabar'ın kalçasında metal parça unutulmasına ilişkin haber yayınlandıktan sonra açıklama yapılacağı bildirildi.



(DHA)

