Ameliyatta ihmal: 5.5 yaşındaki Ege'ye oksijen yerine azot verildi

Göz ameliyatında yapılan ihmal sebebiyle iki gündür uyutulan Ege'nin ailesi sonuna kadar şikayetçi olacaklarını ifade etti.

İzmir'in Torbalı ilçesinde, göz ameliyatı olmak için Torbalı Devlet Hastanesi'ne götürülen 5.5 yaşındaki Ege Avcı'ya, anestezi sırasında oksijen yerine azot verildi. Ameliyattan sonra beyninde ödem oluşması sebebiyle Ege, 2 gündür yüksek dozda ilaçlarla uyutuluyor.

Olayla ilgili olarak konuşan anne İpek Yeşilçam (24), "Çocuğum güle oynaya girdi ameliyata, hiçbir sorunu yoktu. Şimdi çocuğuma ameliyat başlamadan önce her ameliyatta yapılan rutin oksijen verme olayı varmış biz de tabi bunu yeni öğrendik, oksijen verileceği yerde azot gazı gitmiş çocuğuma, azot solumuş çocuğum. Çocuğumun beyninde ödem oluştuğunu söylediler, oksijensiz kaldığı ve solunum yetmezliği yaşadığı için bize söylenilen bu biz bu kadarını biliyoruz. Teknik servisin yaptığı bir hatadan kaynaklanıyor dediler. Başhekim buraya geldi, bize olayı anlatmak için hem Sağlık Bakanlığı hem de adli olarak büyük bir soruşturma başlatıldığını söyledi. Sonuna kadar şikayetçiyiz, bugün ifade verdik karakolda sorumlulardan bunun hesabını soracağız" diye konuştu.





Oğlunun yüksek doz ilaçlarla uyutulduğunu ifade eden baba Ünal Avcı ise "Çocuğumun hayati tehlikesi devam ediyor. Doktorlar uyutuyorlar, yüksek doz ilaçlarla uyutuyorlar, arada atakları oluyormuş. Beyninde ödem oluşmuş ödemi almaya çalışıyorlar, şu anda hayati tehlikesi devam ediyor" dedi.