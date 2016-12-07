Ameliyatla 6 santimetre uzadı!

İstanbul'da şiddetli böbrek ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan ve skolyoz (boyun eğriliği) hastası olduğu ortaya çıkan 8. sınıf öğrencisi Ahsen ameliyata alındı. Korse tedavisinden fayda görmeyen ve 2,5 yılda eğriliği 2,5 kat artan genç kız, başarılı bir operasyonla artık dimdik yürüyor. Ahsen, ameliyat sonrası hızla iyileştiğini hatta ameliyattan bir gün önce 1.49 olan boyunun ameliyatın hemen sonrasında 1.55 santime ulaştığını söylüyor.

Posta'da yer alan haber göre, Ahsen şiddetli böbrek ağrısı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede bu ağrılarının vücudunun içeriden eğrilmeye başlamasından kaynaklandığını öğrendi. Anne ve babasıyla birlikte adını ilk kez duyduğu skolyoz hastalığı ile tanışması böyle oldu. Aile Acıbadem Kadıköy Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Güven’e başvurdu. Anne Müge Özkan “Kızımın dışarıdan rahatsız edici bir eğriliği yoktu ama skolyoz hastalığı olduğunu öğrenip de tedaviye başladığımız süre içerisinde eğrilik hızlandı ve 2,5 yılda 2,5 kat artarak 20 derecelerden 45 derecenin üzerine çıktı. Kızım korse kullanmak istemeyip ameliyat olmak isteyince de risklerine rağmen hocamıza duyduğumuz güvenle ameliyatı kabul ettik” dedi. Baba Renan Özkan da “Skolyoz diye bir hastalığın adını ilk kez duyduk. Büyük şaşkınlık yaşadık ama eğrilik göğüs kafesine doğru da ilerlemeye başladığından geç kalmadan erken aşamada ameliyat olmasının daha doğru olacağına ikna olduk. Ameliyat sonrası 'İyi ki olmuş' diyoruz” sözleriyle mutluluklarını dile getirdi.

"Vücudundaki eğrilik sıfırlandı"

Dünyada her 100 çocuktan 3’ünün kapısını çalan skolyoz yaşam kalitesini düşürdüğü gibi pek çok sağlık sorununa da zemin hazırlıyor. Tedavi edilmezse ileride akciğer, solunum ve kalp problemlerine yol açabiliyor hatta hastayı yatağa bağlı kılıyor.



Prof. Dr. Osman Güven “Skolyoz en çok 10-15 yaş aralığında büyüme çağındaki çocuklarda görülüyor. Takip süresince hasta büyüme çağında olduğundan bazen her türlü koruma, egzersiz ve korseye rağmen skolyoz artmaya devam ediyor. Sonuçta ameliyat etmek durumunda kalıyoruz ve Ahsen’de olduğu gibi tam başarı sağlayabiliyoruz" dedi.

Ahsen’in en sık uygulanan yöntem olan Enstrumentasyonlu Posterior Spinal Füzyon ile ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Osman Güven “Bu işlemde omurga boyunca kesi yaparak vidalarla omurlara tutturuyoruz. Eğriliği üç boyutlu olarak düzeltiyoruz. Birçok kişi skolyozu sadece omurganın yana eğrilmesi olarak bilir halbuki bir burgu gibi burulmasıdır. Yani içinde rotasyon vardır, dönme vardır, yana ve öne, arkaya doğru eğilim vardır. Onun için her üç boyutu da aynı seansta düzeltmek zorundayız. Ahsen’de de bunu yaptık ve hızla ilerleyen eğriliğini sıfırladık” açıklamasında bulundu.

"Ağrılarım geçti, boyum uzadı"

Ahsen, ameliyat sonrası hızla iyileştiğini hatta ameliyattan bir gün önce 1.49 olan boyunun ameliyatın hemen sonrasında 1.55 santime ulaştığını büyük bir mutlulukla anlattı. Bu sene 8. sınıfta okuyan Ahsen “TEOG’dan önce vücudumdaki bu yükten kurtulmak beni çok daha mutlu etti. Sınava daha iyi hazırlandım. Şimdi ileriye bakma ve hedeflerime odaklanma zamanı. Doktor olmayı çok istiyorum” dedi.