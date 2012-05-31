Hassas ameliyatlarda oyun teknolojisi

Londra'da doktorlar oyun konsollarında kullanılan ve alışıldık kontrol panelleri yerine harekete ve sese duyarlı sensörlerle işlem yapılmasını sağlayan teknolojiyi hassas ameliyatlarda kullanmak için denemeler yapıyor.

Bu yeni sistem doktorların görüntüleri klavye yerine ses ve el hareketleri ile kontrol edebilmesine olanak tanıyor.

Cerrahlar bu yeni tıklayın teknolojinin kendilerine daha kontrol sahibi olma imkanı sağladığını ve dikkatlerinin dağılmasını engellediğini söylüyor.

Uzmanlar bu yeni teknolojinin 15 yıl içinde tüm ameliyatlarda kullanılmasına başlanabileceğini düşünüyor.

Cerrahlar karmaşık ve hassas ameliyatları gerçekleştirmek için üç boyutlu görüntülere ihtiyaç duyuyor.

İstedikleri bilgilere ulaşmaları da kolay olmuyor. Doktorların ameliyat sırasında klavye ve fare kullanması hastaların mikrop kapması riskini artırıyor.



Cerrahların bir meslektaşlarından doğru görüntüyü bulmalarını istemesi ise ameliyat sırasında dikkat dağıtıcı olabiliyor ve zaman kaybedilmesine neden oluyor.

Londra'daki St. Thomas hastanesinden cerrahlar, ameliyatlarında hareket ve ses algılayabilen oyun konsolu teknolojilerini kullanmayı deniyor.

Aynı sistem Kinect interaktif oyun sistemlerinde kullanılıyor. Sistem cerrahların el hareketleri ve sesleriyle verecekleri komutları algılayacak şekilde uyarlandı.

St. Thomas hastanesinde ilk deneme, bir damar ameliyatında yapıldı. Hasar görmüş bir aortu onarmaya çalışan cerrahlar bu yeni teknolojiden yararlandı.

Ameliyathanede dimdik durup ellerini havaya kaldıran cerrah Tom Carrell, Kinect sensörlerini el hareketleri ile harekete geçiriyor ve hastasının hasar görmüş aortunun üç boyutlu görüntüsünün tam da istediği açıdan ekrana yansımasını sağlıyor.

Doktor sadece el hareketleri ile görüntüyü büyütebiliyor ve bakış açısını değiştirebiliyor. Doğru görüntüye ulaştığında ekranı kilitleyebiliyor ve görüntü üzerine işaretler koyabiliyor.

Cerrah görüntü üzerinde doğrudan kontrolü olmasının ameliyatın teknik yönlerine odaklanmasını kolaylaştırdığını söylüyor.

Carrell ''Yakın zamana kadar ameliyathanede birilerine 'görüntüyü yukarı kaydır, biraz yaklaş, sol yap' diye bağırıp dururduk; ancak Kinect teknolojisi sayesinde, istediğim görüntüyü anında elde edebiliyorum. Ve hastanın mikrop kapmasına neden olabilecek, çok da steril olmayan bilgisayara dokunmak zorunda da kalmıyorum'' dedi.

Carrell'a göre bu teknolojiyi kullanmak da oldukça kolay. Cerrah, ''Sistem oldukça hassas ancak çok basit hareketlerle kontrol edilebiliyor, aynen bir akıllı telefon gibi. Hareketleri bir öğrendiniz mi, herşey çok kolay ilerliyor'' dedi.

Oyun konsolu teknolojisini ameliyathaneye uyarlama işlemini Microsoft yapmış. Şirket bu projede, Lancaster Üniversitesi bilim adamlarından destek almış. Microsoft Araştırma biriminden Helena Mentis, yeni teknolojinin önemli zorlukların aşılmasını sağladığı görüşünde.

Mentis ''Ameliyathanelerde güvenli alan yaratmak en büyük önceliklerimizden biri. Ve bir hasta önünüzde yatarken olabildiğince az şeye dokunmanız gerekiyor. Steril olmayan birşeye dokunmamalısınız'' dedi.

Teknoloji, yakında başka hastanelerde ve farklı ameliyatlarda da kullanılmaya başlanacak.

(BBC Türkçe)