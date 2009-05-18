Ameliyathanede kolbastı!

Son aylarda sanal dünyayı saran kolbastı çılgınlığı ameliyathanelere kadar sıçradı.



Takvim gazetesinde yer alan habere göre videoda önce bir kişi beliriyor ve ameliyat masasında yatan diğer anestezi uzmanına kolbastı oynayarak kalp masajı yapıyor, daha sonra ikisi birden kolbastı oynamaya başlıyor.



Bu videonun hangi hastanede çekildiği belirtilmezken anestezi uzmanlarının Trabzonlu olduğu iddia edildi. Sağlık Bakanlığı'nın konu hakkında soruşturma başlattığı ve görüntüleri incelemeye aldığı öğrenildi.