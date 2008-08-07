Ameliyathanede kene paniği

Bolu Köroğlu Devlet Hastanesi’nde kadın hastalığı nedeniyle ameliyata alınan bir kadının sırtına yapışmış kene gören hemşire paniğe kapılarak elindeki ameliyat iğnesini önce kendine, sonra da onu yatıştırmaya çalışan doktor ve diğer hemşireye sapladı. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı ihtimaline karşı iki hemşire Ankara’ye sevk edilirken, doktor da izne ayrıldı.



Hemşire Arzu Ögren’in bir süre önce KKKA hastalığından yaşamını yitirdiği Bolu Köroğlu Devlet Hastanesi’nde pazartesi Üroloji Uzmanı Dr. Fatih Altunrende, adı öğrenilemeyen hemşireler M.A. ve S.G., kadın hastalıkları rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören S.K.’nın ameliyatına girdi.



Ameliyat sırasında kadının sırtında kene görülmesi üzerine hemşirelerden biri paniğe kapıldı. Hemşire elinde bulunan ameliyatta kullanılan iğneyi önce kendine, sonra da onu yatıştırmak isteyen diğer hemşire ve doktora sapladı. Ameliyatın tamamlanmasının ardından Dr. Altunrende, yapılan testlerin ardından izne ayrılırken, iki hemşire de kontrolden geçmek üzere Ankara Numune Hastanesi’ne sevk edildi.



Ameliyat olan hastanın sırtındaki kenenin de çıkarıldığı, yapılan tahlillerin ardından taburcu edildiği belirtildi. (DHA)