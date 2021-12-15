Ameliyat ve tıbbi malzeme krizi derinleşiyor; “Bu şekilde devam ederse hayati olan ameliyatlar duracak"

Ödenmeyen malzeme ücretleri ve kur kriziyle birlikte başlayan ameliyat ve tıbbi malzeme krizi derinleşiyor. Türk Tabipleri Birliği İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, “Bu şekilde devam ederse hayati olan ameliyatlar duracak ve insanların yaşamı tehdit altına girecek” dedi.

Devletin alacaklarını ödemediği medikal firmaları, 6 Aralık itibariyle devlet ve üniversite hastanelerine tıbbi cihaz ürünlerinin satışını durdurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sektör temsilcileriyle bir araya gelerek 25 Aralık’a kadar firmalara 3 milyar lira ödeme yapılacağını taahhüt etti; ama kriz çözülmedi, halk sağlığı sorununa dönüştü. Şu anda hastanelerde cilt kalemi, eldiven hatta enjektör sıkıntısı bile yaşanıyor.

“Sağlıkta dönüşüm politikalarının ülkeyi getirdiği noktada sağlıkta çöküş yaşanıyor” diyen Ökten, “Sağlık Bakanlığı medikal firmalarla görüşüp yaşanan problemi çözmüyor. Ortopedi, beyin cerrahı ve kardiyolojide ciddi sorunlar var. Şu anda halk sağlığı hiçe sayılıyor. Omurga stabilizasyon malzemeleri alamadığımız için şu anda omurga ameliyatlarını yapamıyoruz. Kriz çözülmezse önümüzdeki günlerde tüm branşlar ciddi problem yaşayabilir” diye konuştu.