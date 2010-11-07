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Ameliyat sonrası ilk kez görüntülendi

27 Eylül’de pankreasından kist alınan pop müziğin kraliçesi Sezen Aksu sahnelere dönüyor.

07 Kasım 2010 02:00

T24- 27 Eylül’de pankreasından kist alınan pop müziğin kraliçesi Sezen Aksu sahnelere dönüyor.



Operasyon sonrası evinde dinlenen ve 10’dan fazla beste yaptığı öğrenilen Aksu, dün akşam ilk konserini vermek üzerine Frankfurt’a uçtu.


Saat 18.00 sıralarında menajeri Yaşar Gaga’yla Atatürk Havalimanı’na giden Aksu, ameliyat sonrası ilk kez görüntülendi. Evinde dinlendiği dönemde kilo verdiği görülen ve neşeli haliyle dikkat çeken Aksu, sağlık durumunu soran gazetecilere “Pankreas’ımı gerdirdim” diyerek espri yaptı ve “Doktorlar zamanında teşhis koyduğu için çok şanslıyım. İki gün önce kan tahlili sonuçlarımı aldım. Gayet iyiyim” yanıtını verdi.





(Mesut Yılmaz - Milliyet)


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