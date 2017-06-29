Ameliyat sırasında içinde kamera unuttuklarını iddia eti

ABD'nin Atlanta şehrinde bulunan Emory Hastanesi'nde organ nakli olan bir hasta, ameliyat esnasında içinde kamera unuttulduğunu iddia ederek hastaneye dava açtı.

Atlanta Journal Constitution'ın haberine göre, 17 Aralık 2014'te böbrek ve pankreas nakli için ameliyat olan Lockett, içinde kamera unutulduğunu iddia ederek 'gözardı edildiğinden ve özensizlikten' dolayı hastaneyi mahkemeye verdi. Hastane'den ise henüz bu konuda bir açıklama yapılmadı.

Dava belgelerine göre Dr. Paul Lu Tso ve asistaları Ronald Parsons ve Denise J. Lo ameliyatı yapan ekibi oluşturuyorlardı ve bu prosedürü bir kamera yardımıyla uyguladılar.

Davacının avukatı, Bayan Lockett'ın haberi olmadan içinde kamerayla 26 Aralık 2014'te taburcu edildiğini ifade etti. Kamera, bir sonraki Haziran'da hastaneye kontrole gidene kadar Lockett'in içinde kaldı. Bunun üzerine Lockett, kamerayı aldırmak için bir ameliyata daha girmek durumunda kaldı.

Dava belgeleri, Lockett'ın yaşadığı maddi ve manevi kayba dayanarak hastaneyi suçluyor. Bir daha girmek durumunda kaldığı ameliyatın maliyeti ve fiziksel acısı da davanın sebepleri arasında.

Lockett, maaliyetin hesaplanması adına ABD'de uygulanan jüri sisteminden yararlanmak istediğini belirtiyor.