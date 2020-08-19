Ameliyat öncesi teslim edilen altın dişler, başka hastaya verilmiş

Bursa'da, hastaneye yatan Medeni Balkaya'nın altın dişleri, ameliyata alınmadan önce çıkarıldı. Yakınlarının hastane görevlisine teslim ettiği 25 gramlık dişler, yanlışlıkla başka bir hastaya teslim edildi.

Yıldırım ilçesindeki Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde geçen cumartesi meydana gelen olayda, kalp rahatsızlığı olan Medeni Balkaya, by-pass ameliyatı olmak için hastaneye gitti. Bir gün sonra Medeni Balkaya ameliyata alınmadan önce tüm eşyaları ve 25 gram olan takma altın dişleri, hasta yakınlarına teslim edildi.

Dişler, hasta yakınları tarafından yoğun bakım servisindeki güvenlik görevlisine teslim edildi. Dişlerin içinde olduğu ve üzerinde Medeni Balkaya'nın isminin yazılı olduğu paketi teslim alan güvenlik görevlisi, iddiaya göre dişleri yanlışlıkla yoğun bakım servisindeki yabancı uyruklu bir kadına verdi.

Balkaya, başarılı geçen operasyon sonrası yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Görevliler, Medeni Balkaya'nın yemek yiyebilmesi için yakınlarından takma dişlerini istedi. Ancak hasta yakınları dişleri yoğun bakım servisindeki güvenlik görevlisine teslim ettiklerini söyleyince, dişlerin kaybolduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine hastane yönetimine başvuran hasta yakınları, güvenlik kameralarını izledi. Hasta yakını Bayram Balkaya, izlediği güvenlik kamerası görüntülerinde, güvenlik görevlisine teslim edilen dişlerin bir kadına verildiğini gördü. Bunun üzerine Medeni Balkaya'nin yakınları kaybolan altın dişlerin bulunması için polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Dişleri olmadığı için 4 gündür çorba ile beslenen Medeni Balkaya'nın kalp ameliyatı olduğu için kan sulandırıcı ilaç kullandığı ve bu nedenle kanama riskine karşı kendisinden yeni diş kalıbı alınamadığı ve dişlerinin çekilemediği öğrenildi.