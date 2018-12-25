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Spor

Ameliyat olan Onazi'ye Ağaoğlu'ndan doğum günü sürprizi

TRABZON, (DHA)- Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, dün ameliyat olan Ogenyi Onazi'ye tedavi olduğu hastanede sürpriz doğum günü kutlaması yaptı

25 Aralık 2018 12:09

TRABZON, (DHA)- Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, dün ameliyat olan Ogenyi Onazi\'ye tedavi olduğu hastanede sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.
Çaykur Rizespor maçında sakatlanan ve dün akşam saatlerinde İstanbul\'da aşil tendonundan ameliyat olan Ogenyi Onazi\'ye Ahmet Ağaoğlu, ameliyatının ardından sürpriz bir doğum günü kutlaması gerçekleştirdi. 26 yaşına giren Onazi için tedavi olduğu hastanede pasta ile kutlama yapan Ağaoğlu, Nijeryalı orta saha oyuncusunun bir an önce iyileşerek takımdaki yerini alması temennisinde bulundu.
Onazi ise Ağaoğlu’na bu güzel sürprizi ve temennileri için teşekkür etti.

(FOTOĞRAFLI)

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