Ameliyat masasında elektrik çarptı!

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde fıtık ameliyatı sırasında kanamayı durdurmakta kullanılan penseye benzer elektrikle çalışan koter kısa devre yapınca hastayı elektrik çarptı. Bacağı yanan ve kalbi duran 24 yaşındaki Gürcan Polat adlı kadın kalp masajıyla yaşama döndürüldü.



Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bel fıtığı şikayetiyle başvuran Gürcan Polat, Beyin Cerrahi Uzmanı tarafından ameliyat edilirken koter (kanamaları durdurmada kullanılan elektrikli cihaz) kısa devre yaptı. Bu sırada ameliyat masasındaki Gürcan Polat'ın kalbi durdu, bacağı yandı ve ameliyat örtüleri tutuştu.



Gürcan Polat, kalp masajıyla yaşama döndürülürken ameliyathanede panik oldu. Yoğun bakıma alınan Gürcan Polat, 1 gün süreyle yoğun bakım servisinde tutulduktan sonra dün akşam saatlerinde servise alındı. Hastane yönetimi doktor konuyla ilgili konuşmaktan kaçınırken Sağlık Müdürü Hasan Bektaş soruşturma başlatılacağını söyledi.





Sağlık Müdürü Bektaş, olayın üzücü olduğunu, kendilerinin yapacağı soruşturma sonucu gerekirse sorumlular hakkında yasal işlem başlatılacağını bildirdi. Elektrik kaçağının koterin kalitesizliğinden veya çok kullanımdan kaynaklanabileceği anlatan Bektaş şunları söyledi:

“Sanırım koterde teknik arıza olmuş. Yapıştığı 8-9 santim bölümde yanıklık oluştu. Elektrik verilince ritm bozukluğu oldu. Bu yüzden hasta 24 saat süreyle yoğun bakım servisine alındı. Hastanın durumu şu anda iyi. Doktor değil teknik bir hata. Zaten vatandaş şikayetçi. Olay soruşturulacak. Aynı zamanda savcılığı da ilgilendiren bir konu. Çünkü yanıklar oluştu. Koterlere el kolduk. Teknik olarak inceliyoruz.”