-Ameliyat masasında depreme yakalandılar HAKKARİ (A.A) - 28.10.2011 - Hakkari Devlet Hastanesi'nde ilk kez yapılan bypass ameliyatı önceki gün meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depreme denk geldi. Şiddetli yer sarsıntısına rağmen vazgeçmedikleri ameliyatı başarıyla tamamlayan doktorlardan Kalp ve Damar Cerrahı Op. Dr. Taylan Özgür Köşker, depremde ameliyatın en kritik anında olduklarını, her şey sallanmaya başlamasına rağmen Allah'a tevekkül ederek, ameliyata devam ettiklerini söyledi. Hakkari'de sol elinde soğuma ve şiddetli ağrı şikayetiyle Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahi Polikliniğine başvuran 18 yaşındaki Hatice Ölmez'e gerekli tetkikleri yapıldıktan sonra yeni hizmete giren tomografik anjiografi sayesinde atar damar tıkanıklığı tanısı konuldu. Devlet Hastanesinde görevli Kalp ve Damar Cerrahı Op. Dr. Köşker, Beyin Cerrahı Op. Dr. Oğuz Yüksel ve Anestezi Uzmanı Dr. Halil Şahin bir araya gelerek, Hatice Ölmez'i bypass ameliyatına aldı. Önceki gün yapılan ameliyatın en kritik yerinde, merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dilekli köyü olan 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntıya rağmen hastayı yarı yolda bırakmayarak ameliyattan ayrılmayan doktorlar, operasyonu başarıyla tamamladı. Kalp ve Damar Cerrahı Op. Dr. Köşker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerine başvuran hastayı muayene ettiklerini ve tomografik anjiografi yöntemiyle anjiyosunun yapıldığını ifade etti. Hastanın sol kolundaki köprücük kemiğinin altındaki atar damarda, tamamen tıkanma tespit ettiklerini kaydeden Köşker, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Hakkari şartlarında bu ameliyatın yapılabileceğine karar verdik. Atar damarından kol damarına bir bypass ameliyatına başladık. Deprem esnasında ameliyatın en kritik anındaydık. Birden her şey sallanmaya başladı. Biz hastanenin mimarisine güvendik. Depreme dayanıklı olduğunu söylemişlerdi. ve bu ameliyatın da bitirilmesi gerekiyordu. Allah'a tevekkül ettik, devam ettik. Ameliyatımızı başarılı bir şekilde tamamladık. Hastamızın durumu şuan gayet iyi. Eski şikayetleri ortadan kalktı. Güzel bir ameliyat oldu.''