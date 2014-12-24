Ameliyat esnasında selfie çekince işten kovuldular

7 saatlik ameliyat sırasında işlerine ara verip selfie çeken sağlık ekibi fotoğrafın internete düşmesi üzerine kovuldu.

Ameliyat esnasında işlerine ara veren sağlık ekibinin çektirdiği fotoğraflarinternete yüklenince ekip Çin’de tepkilerin hedefi haline geldi.

İnternette kısa sürede paylaşım rekorları kıran selfie'ler, ameliyatı gerçekleştriren doktor ve hemşirelere pahalıya patladı. Yapılan açıklamada, fotoğraf karesinde yer alan personelin işlerine son verildiği duyuruldu.

Çin medyasına göre, Ağustos ayında çekilen bu fotoğraf geçtiğimiz günlerde internete sızdırıldı ve kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Resmi makamlar söz konusu fotoğrafların medikal prosedürleri ihlal ettiğinin, kurumlar hakkında olumsuz bir intibanın oluşmasına sebep olduğunun altı çizildi ve hastanenin özür dilemesini talep etti.