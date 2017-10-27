Amelebirliği Danışma Kurulu toplantısı yapıldı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta, Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı\'nın \'Danışma Kurulu Toplantısı\' gerçekleştirildi.

Maden işçilerine ilave sosyal haklar sağlamak amacıyla 1923\'te kurulan Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Başkanlığı\'nın 2017 yılı Danışma Kurulu toplantısı Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapıldı. Toplantıda konuşan GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, maden işçileri olarak zor günler yaşadıklarını ifade etti. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edilen Torba Yasa Tasarısının 58\'inci maddesi ile TTK\'nın özelleştirilmek istendiğini söyleyen Demirci, şöyle dedi:

\"Şimdi bu maddenin meclis genel kurulunda tasarıdan çıkartılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Başkanlar kurulumuzu topladık. Temsilciler kurulumuzu topladık. İşyerlerimizi ziyaret ederek işçi arkadaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Madenci arkadaşlarımız huzursuz. Zonguldak Sivil Toplum Örgütleri olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından randevu talebinde bulunduk. 58’inci maddeye neden karşı olduğumuzu kendilerine de açıklamak istiyoruz. Hepimizin görevi, ülkemizin ve bölgemizin vazgeçilemez kurumlarına her şart altında sahip çıkmaktır. Etle tırnak gibi bütünleşmiş olan Türkiye Taşkömürü Kurumu, Genel Maden İşçileri Sendikası ve Amelebirliğimiz, sadece Zonguldak’ın değil ülkemizin de çok önemli ve değerli kurumlarıdır. Bu kurumlara herkes sahip çıkmalıdır. Türkiye’nin kömüre ihtiyacı var, bölgemizin, demir-çeliklerin, santrallerin kömüre ihtiyacı var. Ama kimse bize, göz göre göre ölümü dayatmasın. Torba yasa tasarısının 58. Maddesi derhal geri çekilmelidir.\"

Diğer konuşmaların ardından 2018 yılı faaliyet raporu okunarak kabul edildi.

FOTOĞRAFLI