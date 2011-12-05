

T24 - "AileHekimiSitesi.com" internet sitesi, Türkiye'ye gelecek yabancı hekimlerin Anadolu'da Türkçe ağızlarda karşılaşabileceği diyalogları araştırdı.









Hastaların, hekime şikayetlerini betimlerken kullandıkları tabirlerden örnekler veren sitenin araştırmasında, “Guzum üzerine afiyet amel oldum, döşüme yel girdi, midem kaynama yapıyor, etlerimi çekiyorlar, içim gıcık oluyor, karnımda peklik var, damarlarım çekiliyor, döşüme bıçak saplanıyor, kafam yerinde değil” gibi tabirler öne çıkıyor.



Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında kasım ayında yayımlanarak yürürlüğe giren ve yabancı hemşire ve hekimlere Türkiye'de çalışabilmenin kapılarını açan “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK)”, beraberinde de ilgili hekimlerin hastalarla kuracakları iletişimi tartışma konusu yaptı.



Yabancı hekimlerin “Türkçe”yi ne derece bileceğinin ele alındığı tartışma platformlarında, tanı ve tedavide iletişimin önemi vurgulandı. “AileHekimiSitesi.com” isimli internet sitesi de “Guzum yabancı doktorum, beni anlar mısın?” başlıklı bir araştırma yaparak, özellikle Anadolu'da sıkça kullanılan ve hekime başvuruda şikayetleri betimlemeye yarayan ifade biçimlerini tespit etti. Halkın şikayetlerini hekime anlatırken kullandığı özel tabirlerin Türkiye'de oldukça fazla olduğu değerlendirmesinde bulunulan araştırmada, “Bu tabirleri hemen çözmek için Türkçe bilmek yeterli değil” yorumuna yer verildi.





“Eetlerimi çekiyorlar, döşüme yel girdi”



Sitenin yaptığı araştırmada, Türk insanının şikayetini anlatırken kullandığı ilginç tabirlerin doğrudan aile hekimlerine sorularak belirlendiği ifade edildi. Uzun bir listenin çıktığı belirtilen sitede, öne çıkanlar şöyle sıralandı:



“Guzum üzerine afiyet amel oldum, döşüme yel girdi, midem kaynama yapıyor, gözümde şimşekler çakıyor, haznemde akıntı var, beynim patlıyor, etlerimi çekiyorlar, ayaklarım karıncalanıyor, kamıştan su geliyor, içim gıcık oluyor, boğazım düğümleniyor, gözüm seyiriyor, popomda meme çıktı, karnımda peklik var, darlanıyorum, damar damar üstüne bindi, kafam zonkluyor, damarlarım çekiliyor, apış aram kaşınıyor, beynim didişiyor, bağrım yanıyor, döşüme bıçak saplanıyor, kafam yerinde değil, mayasır oldum, Dr bey her sabah kamyon deviriyorum (Akıntılı Gonore hastası), içimde yangın var, mideme taş oturdu, cırcır oldum.” Önerilen tabirlerin “info@ailehekimisitesi.com'a” gönderilebilceği belirtildi.







