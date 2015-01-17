Amedy Coulibaly 5 kişiyi Türkiye'ye göndermiş

Fransa'nın başkenti Paris'teki koşer marketine 9 Ocak'ta düzenlediği saldırıda polis tarafından öldürülen Amedy Coulibaly'nin bu ay başında imam nikahlı eşi Hayat Boumeddiene dahil beş kişiyi, Madrid'den Türkiye'ye yolcu ettiği açıklandı. AFP'ye konuşan bir İspanyol terörle mücadele yetkilisi, Coulibaly'nin söz konusu beş kişiyi araçla Madrid havalimanına götürdüğünü söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ismi açıklanmayan kaynak, "Paris'ten Madrid Barajas Havalimanı'na kadar hiç durmadan gittikleri düşünüyoruz. Araçta Coulibaly, Hayat, Mehdi Sabry Belhoucine ile kardeşi Mohamed'in yanı sıra Mohamed Belhoucine'nin eşi ve oğlu vardı" dedi.

Belhoucine kardeşlerin geçmişte Fransa'da terör suçlarından hüküm giydiğini söyleyen kaynak, 2 Ocak'ta uçakla Türkiye'ye giden bu beş kişinin biletlerinin internetten satın alındığını sözlerine ekledi. Hayat Boumeddiene ve Mehdi Belhoucine, 2 Ocak'ta İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda güvenlik kameraları tarafından görüntülenmişti.

İspanyol El Mundo gazetesine göre; Mohamed Belhoucine ve eşi, yanlarında bir çocukla birlikte, Hayat Boumeddiene'den birkaç saat sonra başka bir uçakla İstanbul'a hareket etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hayat Boumedienne'nin 2 Ocak'ta Madrid üzerinden Türkiye'ye geldiğini, Kadıköy'de bir otelde kaldığını ve 8 Ocak'ta Suriye'ye geçtiğini tespit ettiklerini açıklamıştı. Çavuşoğlu, elde edilen bilgileri anında Fransa makamlarına ilettiklerini söylemişti.

Mehdi Sabry Belhoucine ile kardeşi Mohamed Belhoucine

27 yaşındaki eski mühendislik öğrencisi Mohamed Belhoucine, Pakistan-Afganistan sınır bölgesine militan gönderen bir terör ağı üyesi olduğu gerekçesiyle Mayıs 2010'da tutuklandıktan sonra iki yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Mohamed Belhoucine, Haziran 2014'te ise cezaevinden çıkmıştı.