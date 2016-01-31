Diyarbakır'da Amedspor galibiyetini kutlayan gruba polis müdahalesi!

Amedspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda Bursaspor'u 2-1 yenerek çeyrek finale çıkması Diyarbakır'da büyük bir coşkuya neden oldu. Ancak polis, kutlama yapan gruba biber gazıyla müdahale etti.

Kentin en işlek caddesi olan Ekinciler Caddesi'ndeki Ofis semtinde toplanan kalabalık grup, Amedspor forma ve atkılarıyla tezahürat yaparak galibiyeti kutladı.

Kısa bir süre yürüyen taraftarlara burada güvenlik önlemi alan polis, taraftara tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahale ederek dağıttı. Bunun üzerine ara sokaklara dağılan taraftarlar da polis ve polis araçlarına taşla saldırarak karşılık verdi. Ofis semtinde güvenlik güçleri ile Amedspor taraftarları arasında çıkan olaylar ara sokaklarda kovalamaca şeklinde devam etti.



Timsah Arena'da oynanan mücadelede ev sahibi Bursaspor'un golünü Tom de Sutter atarken, konuk ekip Amedspor'a galibiyeti ve turu getiren golleri 20. dakikada Ercan Çapar ve 65. dakikada Deniz Naki kaydetmişti.