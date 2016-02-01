Amedsporlu Deniz Naki: Boynumuzu eğmedik, yaşasın özgürlük!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nda Bursaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen Amedspor'un 26 yaşındaki forvet oyuncusu Deniz Naki, "Amedspor olarak boyunumuzu eğmedik, yaşasın özgürlük" diyerek kendi twitter hesabından bir mesaj yayınladı.

"Her Biji Azadi (Yaşasın Özgürlük)" cümlesiyle biten Deniz Naki'nin açıklaması şu şekilde.

"Bizim için bugün çok önemli bir galibiyet oldu. Bize karşı yürütülen bu kirli oyundan alnımızın akı ile çıktık. Böylesi zor bir dönemde halkımıza ufak da olsa umut ışığı olabilmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Amedspor olarak boynumuzu eğmedik ve eğmeyeceğiz de. Biz özgürlüğe olan inancımız ile çıktık sahaya ve kazandık. Çünkü biz özgürlüğe ve umuda fidanlarımızı ektik. Bizi yalnız bırakmayan bütün siyasetçilerimize, sanatçılarımıza, aydınlarımıza ve halkımıza teşekkürü borç biliyoruz ve bu galibiyeti topraklarımızda 50 günden fazladır süren zulümde hayatlarını kaybeden ve yaralılarımıza adıyoruz, armağan ediyoruz. Her biji Azadi (Yaşasın Özgürlük)"

"Dersimli ve Aleviyim, bundan gurur duyuyorum"

Bayer Leverkusen’in altyapısından yetişen, Gençlerbirliği’nin ardından Amedspor’a imza atan Deniz Naki, koluna dövme şeklinde 'Azadi' yazdırmıştı. 26 yaşındaki oyuncu, Gençlerbirliği’nde forma giydiği günlerde Ankara’da bir saldırıya uğramış, daha sonra yaptığı açıklama ile saldırının Kürt kimliği nedeniyle yapıldığını öne sürmüştü. Naki, aynı açıklamada, “Ben Dersimli ve Aleviyim. Bundan gurur duyuyorum. Gurur duymaya da devam edeceğim" demişti.