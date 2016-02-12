Amedspor'dan, TFF'ye uyarı: Gerekirse FIFA, CAS ve AİHM'e gideriz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Diyarbakır'da oynadığı Fenerbahçe karşılaşmasına üzerinde, "Çocuklar ölmesin, maça gelsin" yazılı pankartla çıkan Amedspor Kulübü'ne Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etmesi, Diyarbakır'da tepkiyle karşılandı. Amedspor Kulübü Asbaşkanı Nurullah Edemen, “Gerekirse FIFA, CAS VE AİHM’e gideceğiz” diye konuştu.

T24'e konuşan Edemen, federasyonun çiftte standart uyguladığını belirterek, karara tepki gösterdi. Edemen, "Ünlü sanatçı ve futbolcular geçtiğimiz günlerde çocuklarla ilgili bir etkinlik düzenledi. Bizler de taktir ettik. Batı’da, bu etkinlik yapılırken sorun olmuyor, ama biz yapınca cezalandırılıyoruz. Bu bir çiftte standarttır. Biri çıkıp bize anlatsın. Şimdi federasyon, 'Fenerbahçe maçı öncesi bu pankartı açılması için izin istediler vermedik' diyor ve bu yüzden bizi disipline sevkediyor. Biz izin verilsin veya verilmesin. Doğru gördüğümüz yoldan dönmeyiz. Gerekirse bundan sonraki maçlarımıza da aynı pankartla çıkacağız" dedi.

Amedspor'un baskılar yüzünden ligden çekilebileceği iddialarını da değerlendiren Edemen, şöyle devam etti:

"Haksızlıklar ve baskılar farklı boyutlara varmadığı müddetçe ligden çekilmeyiz. Belki de istenen ligden çekilmemiz. Ama biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Gelişmelere bağlı olarak kararlarımızı alacağız. TFF'nin bu son kararına karşın yarın gerekli itirazımız resmen yapılacak.”

Amedspor Asbaşkanı Edemen, TFF'nin ve PFDK'nin yeşil-kırmızılı kulübe yönelik baskıların ve cezaların devam etmesi ve Türkiye'deki yasal itirazlarlardan sonuç almamaları durumunda Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FİFA) ve Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracaklarını anlattı. Edemen, "Bu müracaatlar en doğal hakkımızdır. Asla Türkiye'yi veya herhangi bir kurumu zora koymakla ilgili değildir. Kendi hakkımızı korumakla ilgilidir" diye konuştu.