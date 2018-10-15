Amedspor'dan Sakaryaspor maçıyla ilgili suç duyurusu

Amedspor Başkanı Nurullah Edemen, Sakaryaspor maçı öncesindeki stattaki ekranlardan ‘operasyon görüntüleri’ izletilmesi ve ‘Ölürüm Türkiyem’ şarkısının çalınmasıyla ilgili olarak suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Edemen, statta yayınlanan görüntüleri ‘provokasyon’ olarak nitelendirdi.

Mezopotamya Ajansı’na konuşan Edemen, Sakarya’nın Diyarbakır ile dostluğu olduğunu ve Sakarya ile dostane bir karşılaşma geçirme beklentileri içerisinde olduklarını söyledi. Edemen, şöyle devam etti:

“Aslında orada onun maç olmadığını anlayabildik. Hal böyle olunca oraya gelen taraftar da görüntülerden olumsuz etkileniyor ve kendini bir şekilde deşarj etme ihtiyacı duyuyor.”

"Polisin yüzüne su geldi, Diyarbakır’da olsaydı ne olurdu bilmiyorum"

Stadyumun İl Gençlik Müdürlüğü bünyesinde bulunduğunu ve çalışanların devlet memuru olduğuna belirten Edemen, “O görüntüleri oraya kim bıraktı? Görüntüler nasıl yayınlandı?” sorularının cevaplanması gerektiğini belirtti. Gösterimi yapılan görüntüleri “provokasyon” olarak niteleyen Edemen, “Maçın başlamasıyla birlikte bize saldırılar oldu. Yedek kulübümüze ve yardımcıları ile birlikte futbolcularımıza saldırılar oldu. Bu saldırılar sırasında oradan bir polis geçerken, yüzüne su değdi. Ama kardeşim hiçbir şey olmamış gibi devam etti. Bu Diyarbakır’da olsaydı ne olurdu bilmiyorum ama bunu sorgulamak lazım. Bu doğru olmayan bir provokasyon” diye konuştu.

“Saldırılar soyunma odasında, teknik hocamıza karşı fiziksel saldırıya dönüştü"

Maç sırasında maruz bırakıldıkları saldırıların maç sonrası devam ettiğini kaydeden Edemen, “Saldırılar soyunma odasında, teknik hocamıza karşı fiziksel saldırıya dönüştü. Hatta hocamıza tekmeler atıldı” diye belirtti.

Yöneticileri duyarlı olmaya çağıran Edemen, “İnsanları bir yere kadar durdurabiliriz. Ancak bir yerden sonra kontrolden çıkan tribün olayları olabilir. Birileri bunu amaçlayarak provokasyonlar geliştiriyor” ifadelerini kullandı. Başta TFF ve savcılara, sorumlular hakkında gerekli işlemlerin başlatılması yönünde çağrıda bulunan Edemen, Sakaryaspor’unda cezalandırılması gerektiğini söyledi. Edemen, Sakaryaspor ve maruz kaldıkları ırkçı saldırılara karşı suç duyurusunda bulunacaklarını dile getirdi.