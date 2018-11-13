Amedspor'da teknik direktör Küçükbayrak istifa etti

Selim KAYA / DİYARBAKIR,(DHA)-

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü\'nde son 2 ayda çok yıprandığını belirten teknik direktör Sertaç Küçükbayrak, istifa etti.

Sezon başında takımın içerisinde bulunduğu maddi kriz nedeniyle istedikleri transferleri yapamadıklarını ve bu nedenle de taraftarların ligde istediği ve arzuladığı başarıdan uzak bir tablo sergilediklerini söyleyen Küçükbayrak, \"Futbolda başarı parayla olur. Paran yoksa başarılı da olamazsınız. Geçen ay yapılan kongreye kadar kimse doğru dürüst para bile alamadı. Gün geldi kulüpte yemek bile çıkmadı. Bunlar ister istemez futbolcuya, hatta maçlarda skora bile yansıyor. Açıkçası kadromuz da yetersizdi. O süre zarfında da çok yıprandık. Hepimiz yıprandık ve takımdan ayrılmanın, kulübün önünü açmanın doğru olduğunu düşünerek istifa ettik. Amaedspor\'a ligde kalan maçlar için başarılar diliyorum\" dedi.

Teknik direktör arayışlarına başlayan Amed Sportif Faaliyetler Kulüp yönetiminin hafta içerisinde takımın başına yeni bir hoca getirmesi bekleniyor.

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