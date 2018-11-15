Amedspor'da Mehmet Budakın dönemi

Mehmet TÜRK / DİYARBAKIR,(DHA)

Amed Sportif Faaliyetler Kulubü\'nde, Sertaç Küçükbayrak’tan boşalan teknik direktörlük görevine yeşil kırmızılı camianın yakından tanıdığı Mehmet Budakın getirildi.

Geçtiğmiz günlerde teknik direktör Sertaç Küçükbayrak ile yollarını ayıran Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbakırspor’un 2\'nci ligdeki efsane kadrosunda hem kaptanlık, hem de teknik direktörlük yapan Mehmet Budakın ile her konuda anlaşmaya vardı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Milli Takımlar Güneydoğu Anadolu Bölge Teknik Sorumluluğu görevini de yürüten Budakın, bugün saat 11.00’de Şehmus Özer Tesisleri\'nde Başkan Ali Karakaş ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından taraflar arasında resmi sözleşme imzalandı.

Anlaşmaya göre Mehmet Budakın\'ın yardımcılıklarını Faruk Türk, Kayahan Sümbül, Süleyman Arpan yapacak, kaleci antrenörü olarak ise Mesut Ünal görev alacak.

İmza töreni sonrası konuşan Budakın, bir kez daha Amedspor’da olduğu için mutlu olduğunu belirterek, \"Amedpor’un kuruluş yıllarında takımda oynadım ve şimdi yuvama döndüğüm için çok mutluyum. Ekibimle Amedspor’un başarısı için çalışacağız. Başarıyı yakalamak için çaba içerisinde olacağız\" dedi.

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