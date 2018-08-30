Amedspor'da mali kriz: Futbolcular maça çıkmadı, 800 bin liralık borç ödenmezse lisans alınamayabilir

Amedspor futbolcuları, kulübün yaşadığı ekonomik sorunlara dikkati çekmek için antermana çıkmadı. Eski futbolculara ödemesi gereken 800 bin liralık borcunu cuma saat 17.00'ye kadar TFF'ye yatırmaması halinde, kulüp yeni transfer edilen 11 yeni futbolcu için lisans alamayacak.

BBC Türkçe'den Hatice Kamer'in haberine göre, dün üç futbolcunun, bugün de tüm takımın, kulübün yaşadığı ekonomik sorunların ciddiyetine dikkati çekmek adına antrenmana çıkmamlarının ardından Kulüp Başkanı Nurullah Edemen ve Amedspor Teknik Direktörü Sertaç Büyükbayrak bugün Amedspor Şehmus Özer Spor Tesisleri'nde bir basın açıklaması düzenledi. Büyükbayrak, şunları söyledi:

"Amedspor'un sevenlerine şunu söylemek gerekir, ciddi bir duyarsızlık var, işadamlarına, STK'lara gerekli zamanlarda çağrılarda da bulunduk. Ama öyle bir nokyata geldik ki Amedspor şu an ekonomik olarak büyük bir çıkmazda.

"Bu hafta Samsunspor'a konuk olucağız. Samsunspor büyük transferler yapan, büyük para harcayan bir takım. Belki maça çıkamayacağız ve lige eksi üç puanla başlayacağız. İnanın son antrenmana kadar çok ciddi bir emek harcadık ama öyle bir aşamaya geldik ki sporcuyu motive etmekte çok zorlanıyoruz.

"Bu kentin duyarsızlığını da dile getirmek gerekiyor, bu kulübe herkesin sahip çıkması gerekiyor. Burada herkes büyük bir özveri ile çalıştığı takımı ayakta tutmaya çalışıyor.Amedspor'un 10 bin kombine bileti satışa çıkardığı ancak çok az sayıda bir satışın olduğu ifade edildi.

"Sadece yönetime yüklenmekle bu iler yürümüyor"

Amedspor Kulüp Başkanı Nurullah Edemen de ödemeleri yapamadıkları için futbolcuların antrenmana çıkmadıklarını söyledi:

"Bugün bu duyarsızlıklara hem ilgi çekmek adına hem sporcu kardeşlerimize olması gereken hakları ödeyebilmek adına bugün böylesi bir eylem biçimi gerçekleştirdiler, antrenmana çıkmadılar.

"Sporcu kardeşlerimi yargılama şansına sahip değilim, bu insanlar ailelerini geçindirmek için buradalar. Bizler de onlara taahütlerimizi yerine getirmek için varız. Fakat sadece yönetime yüklenmekle bu işler yürümüyor, bizler de gönüllülük esasıyla çalışıyoruz, emek veriyoruz."

Kayyıma tepki: Bu kentin bu halkın takımına destek vermek zorunda

Büyükşehir Belediyesi'ne atanan kayyumun da destek vermesini isteyen kulüp başkanı, "Önceki sene bir görüşmemiz oldu, onların da farklı talebi olmuştu, biz de isim değiştirme olayına doğru bakmadığımızı çok net şekilde ortaya koymuştuk, bugün de hala aynı süreçteyiz. Eğer kayyum burada bu kentin belediyeciliğini yaptığını iddia ediyorsa destek vermek zorundadır. Halkın takımdır, burası da halkın belediyesidir. Bu kentin belediyesidir. Kayyum da belediyecilik yaptığını iddia ediyorsa bu kentin bu halkın takımına destek vermek zorundadır" dedi.