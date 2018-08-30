Amedspor'da futbolcular alacakları nedeniyle idmana çıkmadı

Başkan Edemen maddi destek istedi

Ahmet ÜN / DİYARBAKIR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, ligin başlamasına 2 gün kala, geçmiş dönemlere ait futbolcu alacaklarını ödeyemediği için yeni transferlerin lisans işlemlerini yapamazken, bu yaşananları protesto eden futbolcular idmana çıkmadı.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü\'nün, geçmiş dönemde bazı futbolcuların alacaklarını ödeyemediği için yeni transfer ettiği futbolcuların lisanslarını çıkartamadığı, yarın mesai saati bitimine kadar da Türkiye Futbol Federasyonu\'na (TFF) 800 bin TL ödeme yapmaması halinde transfer yasağı alacağı ve yeni transferlerine de lisans çıkaramayacağı belirtildi.

Futbolcular da kulübün içinde bulunduğu maddi sorunlara dikkat çekmek için bugün yapılması planlanan idmana katılmadılar.

BAŞKAN EDEMEN MADDİ DESTEK İSTEDİ

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Amed Sportif Faaliyetler Kulüp Başkanı Nurullah Edemen de, takıma kimsenin destek çıkmadığını söyledi.

Başkan Edemen, yeni transfer ettikleri 4 futbolcunun lisansını çıkartabilmek için yarın mesai saati bitimine kadar TFF\'ye 800 bin TL yatırmaları gerektiğini ifade ederek, \"Bugün maalesef takımımız antrenmana çıkmadı. Arkadaşlarımızın kendilerine göre geçerli nedenleri vardır. Amedspor uzun zamandır ekonomik sorunlarla boğuşuyor. Bu sezon çalışmalarımızı yaptık, bugüne kadar getirdik. TFF üzerinden sporculara 800 bin TL ödeme yapmamız gerekiyor. Eğer bunu ödeyemezsek maalesef yarın lisanslarını çıkaramayacağız\" dedi.

\'BUGÜN GELDİĞİMİZ SÜREÇTE TIKANMIŞ DURUMDAYIZ\'

Yönetim olarak bugüne kadar çok şey yaptıklarını anlatan Edemen, \"Amedspor eğer halkın takımıysa, hep birlikte destek olmamız gerekiyor. Bugün geldiğimiz süreçte tıkanmış durumdayız. Takımın cumartesi günü Samsun\'a hareket etmesi gerekiyor. Ancak hala bu seyahatle ilgili program yapamadık. Çünkü hangi sporcuların olup, olmayacağını bilmiyoruz. Futbolcularımız da hem bu yaşananlara dikkat çekmek, hem de ücretlerini almak için böyle bir eylem gerçekleştirdiler. Sporcu kardeşlerimizi yadırgamıyoruz. Sonuçta onlar haklıdır. Birikmiş sıkıntıların patlama anıdır. Umarım bugünkü eylem insanları harekete geçirir\" diye konuştu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi\'nin kulübe destek olması gerektiğini de vurgulayan Nurullah Edemen, \"Kulübümüz Türkiye\'de belki de en az borca sahip olan kulüptür. Bugün birçok kulüp, belediyelerin desteğiyle ayakta kalıyor. Ancak yerel yönetimin kayyum ile değişmesinden sonra hiç bir şekilde destek almadık. Kayyumun bize hiç bir zaman destek vereceği yönünde bir açıklaması olmadı\" şeklinde konuştu.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Teknik Direktörü Sertaç Küçükbayrak ise, Amedspor olarak 2 aydır kamp çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, \"Bugün burada toplanmamızın en önemli sebebi, kulübün yaşadığı ekonomik sorunlardır. Özellikle son dönemlerde bıçak kemiğe dayandı. Bugün tüm futbolcularımız antrenmana katılmadılar. Amedspor\'la ilgili son dönemlerde ciddi bir duyarsızlık var\" diye konuştu.

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