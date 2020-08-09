Amedspor, 4’üncü Olağanüstü Kongresi'ni yapamadı

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Amedspor, kongre yapmak için İçişleri Bakanlığı’na yaptığı izin başvurusuna yanıt alamadığını, bu yüzden kongreyi yapamadıklarını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, 4’üncü Olağanüstü Kongre’yi yapmak için, pandemi sebebiyle izin yetkisini elinde bulunduran İçişleri Bakanlığı’ndan yanıt beklediklerini duyurdu.

Bakanlığın pandemi sürecinde spor kulüplerine ivedilikle yanıt vermesi gerektiğinin altı çizilen açıklamada, "Daha önce de belirtiğimiz gibi 4. Olağanüstü Kongremizi yapma yetkisi pandemi genelgesi gereğince İçişleri Başkanlığı iznine tabi tutulduğundan kulübümüz kongreyi yapmak için bakanlığa izin başvurusunda bulunmuştur. Yönetim kurulumuzun daha önce gerekçesini paylaştığı kongre için 4 Ağustos 2020 tarihinde Diyarbakır Valiliği aracılığıyla İçişleri Bakanlığı’na yapılan izin başvurusuna henüz yanıt verilmemiştir" denildi.

"Yanıt bekliyoruz"

"Genelge içeriğinde de belirtildiği üzere spor kulüplerinin gelecek planlamalarının zarar görmemesi için başvurularının ivedilikle yanıtlanması gerekmektedir" denilen açıklamada, "Kulüp olarak yapmış olduğumuz izin başvurusuna ivedilikle yanıt verilmesini beklemekteyiz. Başvurumuza yanıt verildiğinde kongremiz gerçekleşecektir" ifadeleri kullanıldı.

Kulübün 19 Haziran’da yapılması planlanan kongresi Koronavirüs pandemisi sebebiyle 2 Ağustos’a ertelenmiş, belirtilen çoğunluk sağlanamadığı için 9 Ağustos’ta kongre kararı alınmıştı.