Amedspor teknik direktörü istifa etti

Maddi kriz nedeniyle istedikleri transferleri yapamadıklarını belirten Amedspor Teknik Direktörü Sertaç Küçükbayrak, son iki ayda 'çok yıprandığını' söyleyerek istifa etti.

Sezon başında takımın içerisinde bulunduğu maddi kriz nedeniyle istedikleri transferleri yapamadıklarını ve bu nedenle de taraftarların ligde istediği başarıdan uzak bir tablo sergilediklerini söyleyen Küçükbayrak, “Futbolda başarı parayla olur. Paran yoksa başarılı da olamazsınız. Geçen ay yapılan kongreye kadar kimse doğru dürüst para bile alamadı. Gün geldi kulüpte yemek bile çıkmadı. Bunlar ister istemez futbolcuya, hatta maçlarda skora bile yansıyor” dedi.

"Çok yıprandık"

Futbolcu kadrosunun da yetersiz olduğunu belirten Küçükbayrak, çok yıprandıklarını söyledi. Amedspor’a ligde kalan maçlar için başarılar dileyen Küçükbayrak, "Hepimiz yıprandık ve takımdan ayrılmanın, kulübün önünü açmanın doğru olduğunu düşünerek istifa ettik" diye konuştu.

Teknik direktör arayışlarına başlayan Amedspor yönetiminin hafta içerisinde takımın başına yeni bir hoca getirmesi bekleniyor.