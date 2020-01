Amedspor suçladı, Diyarbekirspor "hodri meydan" dedi

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele Amedspor Kulübü, Diyarbekirspor yönetimini suçlayarak, kendisiyle anlaşmaya vardıkları ve kampa aldıkları Galatasaraylı Emre Tosun’a daha fazla para teklif edilerek takımdan koparıldığını iddia etti. T24’e konuşan Diyarbekirspor Kulübü Başkanı Feyzi İlhanlı ise, iddiayı yalanlayarak, “Bunu ispatlamayan şeref yoksunudur. İspatlasınlar, istifa edeceğim. Ama ispatlamayan da güzide takımımızı yönetimi ile bırakıp gitsin” dedi.

Amedspor Yönetim Kurulu, dün Diyarbekirspor'un imza attırdığı Emre Tosun adlı oyuncu için 1.5 aydır görüştüklerini, üstelik kampta olan bir sporcu olmasına rağmen daha fazla para teklif edilmesi sonucu Amedspor'dan koparıldığını, yine Amedspor'un resmi sözleşmeli oyuncusu Abdullah Çetin'e transfer teklif edildiğini iddia etti. Kulüp adına yapılan açıklama, şu ifadeye yer verildi:

“2017-2018 sezonu transfer çalışmaları yaptığımız bu süreçte maalesef ki çok da hoş olmayan ve sporun ruhuna yakışmayan durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Kentimizin diğer takımı ve değeri olan Diyarbekirspor’un kulüp yöneticilerinin pratikleri, temsil ettikleri kurumun ve şehrimizin hassasiyetlerine yakışmamaktadır. Diyarbakırspor’un devamı olduklarını ve bu efsaneyi tekrar canlandıracaklarını iddia eden Diyarbekirspor yöneticileri, ne yazık ki, Diyarbakırspor ismine layık bir duruş sergilememektedirler. Şehrimizde spor yöneticiliği yapan bizler onları en iyi anlayanlar olarak söylüyoruz ki yaptıklarınız değerli kulüplerimiz olan Amedspor’umuza ve Diyarbekirspor’umuza ve de taraftarlarımızı incitmekte ve zarar vermektedir. Yöneticiler olarak bu yanlışları yapıp zarar vermeye hakkımız olmadığı gibi haddimiz de değil bunu bilmelerini isteriz. Diyarbekirspor yönetiminin yaptıklarını gözden geçirmelerini ve bu hassasiyetlere dikkat etmelerini arkadaşları ve hemşerilileri olarak öneririz. Basına düşen Emre Tosun transferi gerçek anlamda kentin iki takımından biri olan Diyarbekirspor ismine yakışmadı. İmza attığı söylenen Emre Tosun, bir buçuk aydır konuştuğumuz ve kendisi ile anlaştığımız bir sporcudur. Bu anlaşmaya istinaden Galatasaray Spor Kulübü'ne resmi talep yazısı yazılmıştır. Galatasaray Spor Kulübü ile gerekli görüşmeler yapılmış ve anlaşılmıştır. Emre Tosun adlı sporcumuz bu görüşme ve anlaşmalar üzerine kampımıza katılım sağlamış ve antrenmanlara çıkmıştır. Buna rağmen Emre Tosun, Diyarbekirspor yönetimi ve kulüp menajeri tarafından aranarak sporcuya daha fazla ücret teklifinde bulunulup kamptan ayrılması sağlanmıştır. Bugün ise 3 yıllık sözleşme yapıldığı duyurulmuştur. Galatasaray Spor Kulübü'yle yapılan temaslarda, bu transferden haberlerinin olmadığını beyan etmişlerdir. Amedspor olarak Galatasaray Spor Kulübü ile resmi yazışmalar ve maillerimiz de mevcuttur...

Abdullah Çetin’le de görüştüler

Gündemi meşgul eden Abdullah Çetin transferine de açıklık getirmek istiyoruz. Abdullah Çetin kulübümüzün 2017-2018 transfer döneminde, hali hazırda sözleşmesi bulunan ve anlaşılan ilk futbolcusudur. Abdullah Çetin kardeşimizle anlaşma sağlamış olmamıza rağmen ve bu durum Diyarbekirspor yönetimince de bilinmesine rağmen yine Diyarbekirspor yönetimince etik değerler hiçe sayılarak sözleşmesi devam eden sporcumuzla bilgimiz dışında görüşüp, transfer ve ücret artışı teklif etmeleri sonucu sporcumuz prensipte anlaşmamıza rağmen bu anlaşmayı inkar ederek Diyarbekirspor'a gitmek çabası içerisindedir. Abdullah Çetin meselesinin de iç yüzü bu şekildedir. Amedspor kendisinde oynamak istemeyen hiçbir sporcuyu zorla tutmaz ve tutmayacaktır da. Şayet Diyarbekirspor bu transferi gerçekleştirmek istiyorsa, Amedspor tesisleri ve adresi bellidir. Bir çayımızı içmeye gelir, bonservis bedelini öder ve ilgili sporcuyu transfer ederler. Bu konuda da tarafımıza şu ana kadar gelen resmi bir teklifleri yoktur. Abdullah Çetin’in bonservisini ödemek isteyen her kulüp, sporcu ile de anlaştığı takdirde kendisini transfer edebilir. Konuyu özetlemek gerekirse, Amedspor Kulübü Yönetim Kurulu olarak aldığımız prensip kararları doğrultusunda, yıllardır hiçbir şekilde Diyarbekirspor’un temasa geçtiği herhangi bir sporcuyla iletişime geçmedik. Aynı saygı ve ahlaki duruşu da kendilerinden beklemekteyiz. Transfer taleplerinin etik kurallara ve usullere uygun olarak yapılıp, konular kulüp yöneticileri arasında resmi görüşmelerle çözülmelidir. Bu tarz etik dışı yöntemlerle yöneticilik yapmak kentimize zarar verir. Bu tarz filler kentimize zarar vermekle de kalmaz, hukuki yollara başvurduğumuz takdirde Diyarbekirspor da zarar görür.”

Diyarbekirspor Başkanı’ndan sert sözler

T24’e konuşan Diyarbekirspor Kulübü Başkanı Feyzi İlhanlı, söz konusu iddiaları yalanlayarak, “Bu sektörü bilen bilir. Her kampa gelen topçu ile sözleşme imzalanmış değildir. Bu çocuk gelmiş ancak anlaşma olmadığı için sözleşme imzalanmamış. Üstelik takımın hocası Emre Tosun’u görünce sen kimsin demiş. Kampa katılan futbolcuyu tanımayan bir hocadan söz ediyorum. Emre Tosun ortada, ona da sorsunlar. Şunu söylüyorum; bunu ispatlamayan şeref yoksunudur. İspatlasınlar, ben istifa edeceğim. Ama ispatlamayan da güzide takımımızı yönetimi ile bırakıp gitsin” dedi.

İlhanlı, Abdullah Çetin transferi ile ilgili olarak da şunları söyledi. “Amedspor Yönetimi, bizim alt yapıdan yetişen Abdullah Çetin’e şart koşmuş. Diyarbekirspor hariç hangi takım isterse istesin 20 bin TL’yi veren seni alabilir demiş. Bu ne demektir? Bunu izah etsinler. Hani kardeş kulüptük? Hani ortak basın toplantısı düzenleyecektik Nurullah Edemen? Gerçek yüzleri ortaya çıktı. Kendilerini arayıp da söyledim. Bu saatten sonra kardeşlikten, ortak değerlerden bahsetmesinler bana. Takımımıza karşı hasımane tutum sergileyenleri bizler affetmeyecek, halkımız da unutmayacak. Dışlanan, ötekileştirilen, ikinci sınıf muamele gören bu kentin çocuklarına ve bu halkın evlatlarına bağrımız sonuna kadar açık olacaktır. Onlar sahipsiz değildirler. Bunu da bir kenara not etsinler. Bu kente nifak tohumlarının ekilmesine de izin vermeyeceğiz. Tüm taraftarlarımıza sesleniyorum. Yanlış yapanın yakasına yapışın ve hesap sorun. Bu kentin futbolcularının ezdirilmesine izin vermeyeceğim.”

Diyarbekirspor: Emre Tosun sizi yalanlayacak!

Diyarbekirpsor Kulübü’nden yapılan açıklamada ise şu ifadeye yer verildi: “Oyuncu Amedspor yönetiminin iddia ettiği gibi her hangi bir sözleşme veya protokol imzalamamıştır. Kulübümüz Amedspor’un oyuncuya teklif ettiği rakamın altında bir ücretle Emre Tosun ile anlaşmıştır. Adama sormazlar mı 2.Lig’de şampiyonluk hedefleyen bir takımla anlaşan bir oyuncu neden 3. Lig’e gider? Kendi beceriksizliğinizi ve başarısızlığınızı başkalarına iftira atarak gündemi değiştirmeye çalışmak ancak size yakışır. İddia sahibi iddiasını ispatlamakla mükelleftir. Eğer Amedspor yönetimi oyuncu ile anlaştığını, aralarında hukuki geçerliliği olan her hangi bir belgeyi ispatlarsa şeref sözü veriyoruz oyuncu Amedspor’a gitsin, tüm transfer ücretini de biz karşılayacağız. Eğer Amedspor iddiasını ispatlarsa biz yönetim olarak derhal görevi bırakacağımıza dair namus ve şeref sözü veriyoruz. Şayet iddialarınızı belgeleyemezseniz çok açık ifadelerle diyoruz ki müfterisiniz, yalancısınız. O zaman siz görevinizi bırakacak mısınız? Oyuncu Emre Tosun,bu yalan ve iftiraları boşa çıkaracak, müfterilerin müfteri olduğunu yüzlerine vuracak şekilde gerekli açıklamaları yapacaktır. Bir diğer iftira ve yalan Abdullah Çetin konusu. Emre Tosun olayında olduğu gibi Abdullah Çetin konusundaki iftira ve yalanlarınızı da belgelemeye davet ediyoruz. Kulübümüzün Abdullah Çetin ile anlaşması söz konusu olmamış, kaldı ki bu durum hukuken de mümkün değildir. Abdullah Çetin de kulübümüze transfer olan diğer Diyarbakırlı oyuncular gibi bu kentin bir değeridir. Kapımız elbette bu kentin ve bölgenin gençlerine açık olacaktır. Abdullah Çetin kulübü ile sorunlarını hal edip ayrılırsa bizim kendisine kucak açmamızdan daha doğal ne olabilir. Kaldı ki Abdullah Çetin, Diyarbakırspor’da yetişmiştir. Şimdi soruyoruz; son zamanlarda yaptığınız toplantılarda ‘bizim oyuncularımız Türkiye’de her takıma gidebilir ama Diyarbekispor’a gidemez’ dediniz mi demediniz mi?Şimdi biz mi bu kentin düşmanı oluyoruz? Yoksa sizin çapsız, yalancı, iftiracı yönetici anlayışınız mı? Bunun değerlendirmesini elbette değerli kamuoyu yapacaktır?

Bizim için ‘Diyarbakırspor’un devamıyız iddiasındalar’ demişsiniz. Evet Diyarbakırspor etiketi bizim için şereftir ve onurdur. Diyarbakırspor’un yeniden canlanması sizi neden rahatsız ediyor? Bu panik,bu hezeyan neden?”

Abdullah Çetin: Diyarbekirspor’a

gitmeyeceksin dediler

Amedspor Kulübü’nün yapmış olduğu açıklamada ismi geçen futbolcu Abdullah Çetin, kulübünü sert sözlerle eleştirdi. Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, özetle şunları söyledi:

“Kulübüm açıklama yapana dek hep sustum. Görünen o ki kulübüm beni zan altında bıraktı. Geçen yıl sıkıntılar içinde olduğumuzu en iyi bilenlerdenim. Bana geçen yılki anlaşmamdan aşağı rakam söylendi ben de hiç düşünmeden kabul ettim. Sonra baktım ki herkesle öyle fiyatlara anlaşılıyor ki benim ki onların yanında çerez kalıyordu. Oysa ben hiç bir zaman takımımla pazarlık etmedim. Onlar ne dediyse başım üstüne dedim. Görüşmem en fazla 5 dk. sürmüştür. Kesinlikle mevzu para değildir. Bu şekil olunca ortaya bana verdikleri değer ortaya çıkmış oldu. Ben kulüple ikinci kez görüşmeye gittim. Bana bu şartlarda senle anlaşamayacağız dediler. Ben de doğudaki takımlarla görüştüm. Diyarbekir, Batman, Cizre ve yurt dışı takımlarıyla görüştüm. Benle anlaşamadıkları için en doğal hakkımdır. En son salı günü sabah 04.00’e kadar başkanın bürosunda görüştük. Yönetim Kurulu aldığı karar ile bana bu sene seni kiralık vereceğiz dediler ama bir şartla, Diyarbekirspor'a gitmeyeceksin dediler. Bunu kabul etmedim.”