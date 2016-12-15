Amedspor: Polis, futbolcularımızı darp etti!

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Fenerbahçe ile evinde 1-1 berabere kalan Amed Sportif’in başkanı Nurullah Edemen maçtan sonra polis saldırısına uğradıklarını yazdı.

Sosyal ağ Twitter üzerinden mesajlar paylaşan Edemen “Fenerbahçe maçı sonrası çevik kuvvet mensupları sporcularımıza saldırarak darp etti. Şu anda hastahanede rapor alıyoruz. Neyi hazmedemediniz. Bana lan diye hitap edip bağıran çevik kuvvet personeli yüreğin yiyiyorsa önüme sivil kıyafet ve tek başına çıkarsın o zaman lan kim görürüz” ifadelerini kullandı.

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