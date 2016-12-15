Fenerbahçe 10 kişilik Amedspor'a takıldı: 1-1

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası ikinci maçında Amed Sportif ile deplasman karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler ilk yarısını 1-0 önde kapattığı karşılaşmadan 1-1'lik sonuçla ayrıldı.

Fenerbahçe'nin golünü Fernandao penaltıdan atarken, Amedspor ise Şehmus Özer ile karşılık verdi.

İki takımın 11'leri

Amed Sportif: Kazım, Kamil, Abdullah, Şevket, Oğuz, Ercan, Mansur, Ercüment, Yusuf, Mehmet, Şehmus

Fenerbahçe: Fabiano, Savaş, Yiğithan, Neustadter, Abdurrahman, Ozan, Salih, Aatif, Ramazan, Stoch, Fernandao

Karşılaşmanın önemli anları

10 dakikada Aatif Chahechouhe'nun kaleciden dönen şutunda topla sol kanatta buluşan Miroslav Stoch, son çizgiye indikten sonra ortasını yaptı. Bu ortaya altıpas içerisinde iyi yükselen Savaş Polat'ın kafa vuruşu üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

13. dakikada Salih Uçan'ın yerden pası ile ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Ozan Tufan'ın çektiği sert şut üst direğe çarpıp oyun alanının dışına çıktı.

15. dakikada Mehmet Sıddık İstemi'nin pası ile sağ kanatta topla buluşan Ercan Çapar'ın yerden ortasını kaleci Fabiano Ribeiro son anda çelmeyi başardı.

36. dakikada Amedspor gole çok yaklaştı. Kaleci Fabiano'yla karşı karşıya kalan Mehmet Sıddık'ın vuruşunu Brezilyalı kaleci ayaklarıyla çelmeyi başardı.

45+1. dakikada Fernandao'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Ceza sahasında Salih Uçan'a yapılan faulün ardından kazanılan penaltı vuruşunda topun başına Fernandao geçti. Fernandao, yerden düzgün bir vuruşla topu kaleci Kazım Sarı'yla ayrı köşelere gönderdi ve takımını öne geçirdi.

İlk yarı 1-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

66. dakikada Oğuz Çetinkaya'nın sol kanattan yaptığı orta Roman Neustadter'den sekip altıpasın hemen dışında bulunan Şehmus Özer'e geldi.. Şehmus Özer, yerden şutunu çekti, top kaleci Fabiano'nun bacak arasından ağlara gitti.

76. dakikada Amedspor'da Abdullah Çetin, Salih Uçan'a arkadan müdahale edince hakem Suat Arslanboğa tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla cezalandırıldı ve oyun dışında kaldı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.