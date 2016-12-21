Amedspor kaptanı Şehmus Özer hayatını kaybetti

Amedspor'un takım kaptanı Şehmus Özer, Malatya'dan Diyarbakır'a dönerken Gözeli mevkinde aracının uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybetti.

36 yaşındaki futbolcudan pazartesi akşamından bu yana haber alınamıyordu.

Amedspor Kulüp Başkanı Nurullah Edemen, futbolcunun kazadan değil donarak ölmüş olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi:

"Pazartesi izin günümüz, Salı günü Şehmus idmana gelmedi, telefonuna da ulaşılamıyordu. İzin günleri futbolcuların serbest zamanı, bu yüzden o gün ne yapacaklarını sormayız. Şarzı bitmiştir, geç kalkmıştır diye bekledik.

"Şehmus öğlene kadar gelmeyince ailesini aradık, Diyarbakır'da idmanda sanıyorlarmış.

"Malatya'ya gittiğini bilmiyorduk, akşam saat 22:00 gibi Malatya'dan Diyarbakır'a doğru yola çıkmış.

"Öğrenince Emniyete haber verdik. Yolda kaza haberi olmadığı söylendi. Ama telefonu hala kapalıydı.

"Hazar Gölü civarında kestirme tali bir yol var, tenha orası. Telefonlar da çekmiyor. O yolu kullanabilir diye ailesi gidiyor, yoldan uçuruma doğru tekerlek izlerini görüyorlar. Yolda buzlanma olmuş galiba. Aracı uçuruma yuvarlanmış."

Nurullah Edemen, futbolcunun ölüm nedeninin donma ihtimali olduğunu söyledi:

"Daha otopsi bitmedi, bekliyoruz. Kazanın olduğu yer tenha ve telefonlar çekmiyor. Bu yüzden Şeyhmus'un yaralı halde yardım çağıramadığını, donarak hayatını kaybettiğini düşünüyoruz."

Edemen, Kaptan Şemus Özer'in çok düzgün, takım için çok önemli bir futbolcu olduğunu, futbolcuların onu ağbileri gibi gördüklerini anlattı:

"Onun yokluğunda futbolcuları motive etmek çok zor olacak, hepsi ağbileri gibi seviyordu Şehmus'u. Ölümü hepimizi çok derinden yaraladı."

36 yaşındaki Özer iki çocuk babasıydı. Cenazesi öğle namazını müteakip Ergani'de aile mezarlığına defnedilecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla oyuncunun ailesine ve klübüne başsağlığı diledi.