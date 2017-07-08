Amedspor Kaptanı Deniz Naki: O olay yaşandı; takımım ve taraftarımız için sustum!

Amedspor’un kaptanı Deniz Naki, Amedspor’dan Diyarbekirspor’a transfer olmasının ardından, Amedspor yönetimine eleştiriler getiren Yusuf Yağmur’un açıklamalarını doğruladı. Naki, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Yağmur’un “Amedspor Kulüp Başkanı Nurullah Edemen’in bir toplantı sırasında Deniz Naki’ye parmak salladığını, iki yöneticinin de şiddet kullanmak üzere üzerine yürüdüğü” iddiasına atıfta bulunarak, “Bazı olumsuz durumlar yaşanmışsa da takımım ve taraftarımız için sustum” dedi. Deniz Naki, T24’e yaptığı açıklamada da, “Yusuf Yağmur’un açıklamaları doğrudur. Dediği olay yaşanmıştır. Ben bu tartışmanın aleni yapılmasını doğru bulmadığımı belirtiyorum” ifadelerini kullandı.

Yusuf Yağmur’un Amedspor eleştirileri

Futbolcu Yusuf Yağmur, yönetimi, kulübün kuruluş felsefesinden uzaklaşmakla suçlamış ve şu suçlamaları yöneltmişti:

“Geçen sezon alacaklarımız ödenmeden transferler yapılıp, ücretlerin hemen ödenmesi ahlaki midir? Nurullah Edemen’le bir grup futbolcu ile alacaklarımız ile ilgili ligin son maçı öncesi işyerinizde yapılan toplantıda neden bizlere parmak sallayıp, iki yöneticiyi şiddet kullanmak üzere futbolcu arkadaşımızın(Deniz Naki) üzerine salmak istediniz? Deniz Naki’nin “başkan size güvenmiyorum?” dediğinde neden parmak kaldırıp, salladınız? Bu olayı 10 şahit varken inkar edebilir misiniz? Size güvenmediğini açıkça beyan eden futbolcularla şahsi bir hasımlaşmaya gitmeye hakkınız var mıdır? Bu takımın adı Nurullah Edemen Spor Kulübü değildir. Ve o günden sonra neden bazı futbolcularla aranıza mesafe koydunuz? Bu tavrınızdan sonra organize değil ama spontane gelişen tepki üzerine takım olarak Yeşil Kırmızı Belgeseli Gala Gecesi’ne gitmeme protestomuzu neden hazmedemediniz? Sayın Nurullah Edemen, Türkiye futbol tarihine baktığınızda Galatasaraylı Spor Emek-Sen Kurucu Başkanı rahmetli emektar futbolcu Metin Kurt’un başlattığı akımı okumanızı öneririm. Bizim bir farkımız vardı Metin Kurt’tan, alacakları ödenmedi diye futbolda grev yapmadık, idmanlara çıkmamazlık da etmedik. Çünkü size değil bu halka sözümüz vardı; biz o anlayışla hareket ettik. Moral bozmadan her maçımıza aslanlar gibi çıkıp, mücadele ettik. Bunu da unutmayın! Amedstore mağazası neden kulüp adına değildir de Nurullah Edemen adınadır? Nurullah Edemen; kulübün banka hesabı olmasına rağmen neden ödemeleri şahsi hesaptan yapmaktadır? Neden tüm görüşmelerini kendi şahsi ofisinde yapmaktadır. Bu takımın adı Amedspor ise kulüp binası neden kullanılmamaktadır. Futbolcularla yapılan toplantılar neden Edemen’in işyerinde gerçekleşmektedir? Sekiz maç primi kesintileri neden personele ödenmedi? Bu sezon dışarıdan gelen topçulara sözleşme yapıp kulübü neden ilk kez federasyona borçlandırdınız?”

Deniz Naki'den açıklama

Bu açıklamanın ardından Amedspor Kulübü adına henüz bir resmi açıklama yapılmazken, takım kaptanı Deniz Naki bugün Instagram hesabından açıklama yaptı.

Naki açıklamasında “Basına ve kamuoyuna yansıyan, benim de ismimin geçtiği açıklamalar yapıldı. Bu nedenle taraftarımız ve halkımıza olan vefa ve gönül bağlılılığımdan dolayı açıklama yapma gereği duyuyorum” diyen Deniz Naki, şöyle devam etti: Geçen günlerde arkadaşımızın Amedspor ile ilgili basına ve kamuoyuna bir açıklaması olmuştur. Açıklamalarda ismimin geçmesini etik bulmuyorum… Bütün spor camialarında belirli sorunlar vardır. Amedspor da büyük bir camia ve ailedir. Elbette sorunlar olmuştur ve olacaktır. Bazı olumsuz durumlar yaşanmışsa da takımımız ve taraftarımız için sustum. Ben sorunların daima diyalog yoluyla çözülme taraftarıyım. Amedspor’u bir şahıs üzerinde değerlendirmem, kamuoyuna bu şekilde yansıması Amedspor’a zarar vereceğinden dolayı beni üzmüştür. Kimden gelirse gelsin; Amedspor’a verilecek bir zarar karşısında da ilk ben karşı çıkarım. Ayrıca kulübe ve takıma zarar verecek bütün yaklaşımları da kamuoyuna, halkımıza açıklamayı borç bilirim.” ifadelerini kullandı.

Deniz Naki ayrıca T24’e yaptığı açıklamada, “Yusuf Yağmur’un açıklamaları doğrudur. Dediği olay yaşanmıştır. Ben bu tartışmanın aleni yapılmasını doğru bulmadığımı belirtiyorum” dedi.