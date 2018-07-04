Amedspor, kapanma tehlikesiyle karşı karşıya

Amedspor, yeni sezona maddi sıkıntılarla giriyor. Futbolculara ve personele maaşlarını, esnafa alacaklarını ödeyemeyen kulüpte zor günler kapıda.

Artı Gerçek'ten Baha Kılıçgedik'in haberine göre; Amed Sprotif Faaliyetler Kulüb Başkanı Nurrullah Edemen, yaşanan sorunları anlattı. Edemen’in çağrısı da vardı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne atanan kayyımın ardından kulüp olarak yerel bazda da destek alamadıklarını belirten Edemen, “Daha önce de bunu defalarca dile getirmiştik, Amedspor Kulübü olduğumuzdan beri bizim üzerimizde çeşitli baskılar var. Bunun en önemlisi de ekonomik kaynaklarımızı kullanamakla ilgili. Bunun en önemli nedeni de yerel yönetimlerimizin maalesef elimizde olmaması. Daha çok ön plana çıkan kulüpler, belediyelerin destek verdiği takımlardır. Ama maalesef özellikle Amedspor, kayyım atandıktan sonra hiçbir destek alamadı. Bizler de kayyım sürecinden sonra kulübü bir yerlere getirmeye çalıştık. Ama geldiğimiz sürece baktığımızda Amedspor Kulübü olarak ekonomik bir çıkmaz içindeyiz” dedi.

"Sporculara ve esnafa alacaklarını ödeyemiyoruz"

Sporcularının geçen yıldan kalan ödemelerini yapamadıklarını belirten Edemen, maddi sıkıntıların boyutlarını şu sözlerle anlattı:

“Sezon başı yeni transferler yapmamız lazım. Transferler için bir miktar ödeme yapmamız gerekiyor. Bu anlamda bir çalışma yapamıyoruz. Kamp çalışması kapsamında, yeni sezon malzeme alımları gibi bir çok sıkıntıyla karşı karşıyayız. Esnaf ödemelerini bile yapamıyoruz. Kulüp personellerimizin dört maaşı içeride birikmiş durumda, maaş ödeyemiyoruz. Amedspor sadece bir futbol kulübünden ibaret değil. Bunun çeşitli farklı organları, sportif branşları da var. Yaklaşık 70-80 personeli olan, işletmesi ve gideri olan bir kulüp. Daha önce yapılan yardım kampanyasında istediğimizi de elde edemedik. Aslında bir deplasmanımızı karşılamayan gelir elde etmiştik. Bugünkü koşullar üzerine tekrar bu çalışmaları yapmak üzere, valiliğe başvurduk. Bu izni alabilir miyiz, alamaz mıyız henüz bilemiyoruz. Şunu net söyleyebilirim Amedspor Kulübü büyük bir çıkmazda. Kulübün kentin bileşenlerine, kentin dinamiklerine, bu kentte, bölgede ve yurtdışında yaşayan iş dünyasının desteğine ihtiyacı var. Bu anlamda bir destek olunması yönünde çağrımız var.”