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Spor

Amedspor ismi TFF tarafından onaylandı

Amedspor'un rengi yeşil, kırmızı ve beyaz olacak

14 Ağustos 2015 23:11

Spor Toto 2. Lig ekibi Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor'un, ismini 'Amed Sportif Faaliyetler Kulübü' olarak değiştirme talebi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından kabul edildi.

Kulüp Asbaşkanı Nurullah Edemen, TFF'ye isim değişikliği için yaptıkları başvurunun olumlu sonuçlandığını söyledi.

Edemen, daha önce kulübün isminin "Amedspor" olarak değiştirilmesi taleplerinin TFF tarafından, bu isimde başka bir takımın bulunduğu gerekçesiyle kabul edilmediğini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"TFF tarafından gelen uyarıları dikkate alarak yeni girişimler başlatıp, kulüp olarak Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nü TFF'ye önerdik.TFF de bu ismi değerlendirdi ve kabul etti. Yeni sezonda Amed Sportif Faaliyetler Kulübü olarak liglerde mücadele edeceğiz."

Edemen, kulübün renginin yeşil, kırmızı ve beyaz olarak düzenlendiğini duyurdu.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), TFF'nin onayı olmadan geçen sezon " Resmi internet sitesi içerisinde tescilli isim ve amblemi haricinde farklı bir isim ve amblemin kullanılması suretiyle talimatlara aykırı davranıldığı" gerekçesiyle kulübe 10 bin TL para cezası vermişti.

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