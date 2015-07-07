Yeni Diyarbakırspor'un adı Diyarbekirspor oldu

Spor Toto 3. Lig takımlarından Yeni Diyarbakırspor'un ismi 'Diyarbekirspor' olarak değiştirildi.TFF isim değişikliğine onay verdi.

Diyarbekirspor Kulübü Basın Sözcüsü Saffet Azbay, bir süre önce isim değişikliğine ilişkin aldıkları kararı Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) ilettiklerini belirterek, federasyonun kararı onayladığını söyledi.

Azbay, yeni sezonda 'Diyarbekirspor' ismiyle mücadele edeceklerini dile getirerek, şöyle konuştu:



"Kapanan Diyarbakırspor kulübünün ismini almak istedik. Ancak bununla ilgili 3 yıl verdiğimiz mücadele sonuçsuz kaldı. Çünkü Diyarbakırspor'un borçları nedeniyle Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ve TFF'den izin alamadık. Biz de bunun üzerine Diyarbakır'ın eski ismi olan ve 1937'ye kadar kullanılan Diyarbekir'den esinlenerek Diyarbekirspor üzerinde karar kıldık."

Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü'nün Seyrantepe Spor Tesisleri'ndeki alanda tesis yapmaları için yer tahsisi ettiğini dile getiren Azbay, bu tesisi TFF'nin katkısıyla yapacaklarını sözlerine ekledi. (AA)