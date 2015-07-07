T24 LogoT24 Logo
Spor

Yeni Diyarbakırspor'un adı Diyarbekirspor oldu

TFF'den yeni isim için izin çıktı

07 Temmuz 2015 20:09

Spor Toto 3. Lig takımlarından Yeni Diyarbakırspor'un ismi 'Diyarbekirspor' olarak değiştirildi.TFF isim değişikliğine onay verdi.

Diyarbekirspor Kulübü Basın Sözcüsü Saffet Azbay, bir süre önce isim değişikliğine ilişkin aldıkları kararı Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) ilettiklerini belirterek, federasyonun kararı onayladığını söyledi.

Azbay, yeni sezonda 'Diyarbekirspor' ismiyle mücadele edeceklerini dile getirerek, şöyle konuştu:


"Kapanan Diyarbakırspor kulübünün ismini almak istedik. Ancak bununla ilgili 3 yıl verdiğimiz mücadele sonuçsuz kaldı. Çünkü Diyarbakırspor'un borçları nedeniyle Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ve TFF'den izin alamadık. Biz de bunun üzerine Diyarbakır'ın eski ismi olan ve 1937'ye kadar kullanılan Diyarbekir'den esinlenerek Diyarbekirspor üzerinde karar kıldık."

Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü'nün Seyrantepe Spor Tesisleri'ndeki alanda tesis yapmaları için yer tahsisi ettiğini dile getiren Azbay, bu tesisi TFF'nin katkısıyla yapacaklarını sözlerine ekledi. (AA)

ETİKETLER

diyarbekirdiyarbakırhaberisim değişkliğitff

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24