Amedspor başkanlarına beraat 

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- AMED Sportif Faaliyetler Kulüp Başkanı Nurullah Edemen ve eski Başkan Ali Karakaş, \'Terör örgütü propagandası yapma\' iddiasıyla tutuksuz yargılandıkları davanın ilk duruşmasında beraat etti.

Amed Sportif Faaliyetler Kulüp Başkanı Nurullah Edemen ve eski Başkan Ali Karakaş hakkında, \'Terör örgütü propagandası yapmak\' iddiasıyla 5 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava başladı. Diyarbakır 10\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuksuz sanıklar Edemen ve Karakaş ile avukatları katıldı. Duruşmada savunmaları alınan Nurullah Edemen ve Ali Karakaş, haklarındaki suçlamayı kabul etmediklerini belirterek, beraatlerini talep etti. Daha sonra esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, suçun kanuni unsurlarının oluşmadığını belirterek, sanıkların beraatlerine karar verilmesini istedi. Duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti, Nurullah Edemen ve Ali Karakaş hakkında beraat kararı verdi.

İDDİANAME

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, Twitter üzerinden \'terör örgütünü övücü, destekleyici mahiyette paylaşımlar yaptığı\' tespit edilen @Amedsporsk isimli hesabın yöneticileri hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. İddianamede, Türkiye Kupası\'nda 31 Ocak 2016 tarihinde, Bursa\'da oynanan Bursaspor-Amedspor maçından sonra @AmedsporFK adlı kullanıcı hesabından terör örgütünü övücü paylaşımlar yapıldığı ifade edilirken, kulüp binası ve müştemilatında yapılan aramada terör örgütünü övücü müzikler ve PKK/KCK terör örgütü mensuplarına ait resim dosyalarının bulunduğu kaydedildi. Edemen ve Karakaş, iddianameye yansıyan ifadelerinde, suç konusu paylaşımı yapan sosyal medya hesaplarının Amedspor ile ilgisi olmadığını, paylaşımı kimin yaptığını bilmediklerini ve bu tür paylaşımlara resmi Twitter hesabından tepki gösterdiklerini söyledi.