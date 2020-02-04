Amedspor Başkanı Kılavuz: Irkçı sloganlarınızla karşılayıp, şiddet uygulayacağınız Cizrespor yok artık

Amedspor Kulüp Başkanı Metin Kılavuz, Cizrespor'un ligden çekilme kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Cizrespor'un ligden çekilme kararının, takıma yönelik tutumların bir sonucu olduğunu söyleyen Kılavuz, ""Marşlar ve ırkçı sloganlarınızla karşılayıp, şiddet uygulayacağınız Cizrespor yok artık. Vicdansız düdük çalacağınız ve adil olmayan kalemlerinizle yazacağınız raporlara karşılık bir Cizrespor yok artık" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Cizrespor, sosyal medya hesabından, TFF ve Merkez Hakem Kurulu’na (MHK) karşı güçlerinin yetmediğini belirtip, kendi sahaları ve deplasmanlarda yaşadıkları adaletsizlik ve ırkçı saldırılar sebebiyle ligten çekildiğini duyurdu.

Cizrespor'un ligden çekilme kararına ilişkin yazılı açıklama yapan Amedspor Kulüp Başkanı Metin Kılavuz, marşlar ve ırkçı sloganlarla karşılanıp şiddet uygulanan Cizrespor’u anladıklarını ifade ederek, Kılavuz, benzer durumları kendilerinin de yaşadıklarını belirtti. Kılavuz, açıklamasında şunları kaydetti:

"Sporda rekabet eşitliğini sağlamakla görevli ve sorumlu olan kurumların rekabeti ortadan kaldıran yaklaşımlarının nasıl sorunlu olduğunun mağduruyuz. Her deplasmanda marşlarla karşılanma, hazır kıta tribünlerde ötekileştirmeye azami çaba sarf ettiğiniz Doğu’nun takımlarına yönelik ırkçı sloganlar, küfür ve şiddet... Sporun evrensel tanımının milliyetçilik tohumlarının atılıp, gübrelenip, sulanıp boy verdirildiği stadyumlar ve spor salonları… Spor alanları arena, sporcular gladyatör mizansenini alkışlayan kitleler… Ne oluyor?"

"Bizler, yani sizin 'oralılar' dedikleriniz, avazımızın çıktığı kadar ses veriyoruz. Bir ses de Amedspor’dan gelsin. Bir umut belki sağır olmayan kulaklar kalmışsa duysun diye. Bölge illeri kaç profesyonel kulüp ile temsil ediliyor? Yıllık faaliyet raporlarınızda ne kadar yer kaplıyoruz? Gözlemci ve temsilcilerinizin raporlarını yazan kalem her ilde aynı mı?"

"Telefonla arayıp dayanışma duygularımızı değerli Maruf Başkan’a ilettim. Değerli Başkan çekilme kararının nedenlerini izah etti. ‘Çekildik, birazdan futbolcuları uğurlayacağım’ dedi. Sözün bittiği yer. Cizrespor’un ligden çekilme kararı, nedenlerinin kendilerine ait olmadığı bir sonuçtur. Nedenlerin sahiplerini, birazcık da olsa kalmışsa, vicdanlı ve sağduyulu davranmaya davet ediyoruz."

"Marşlar ve ırkçı sloganlarınızla karşılayıp, şiddet uygulayacağınız Cizrespor yok artık. Vicdansız düdük çalacağınız ve adil olmayan kalemlerinizle yazacağınız raporlara karşılık bir Cizrespor yok artık. Kırmızıyı severiz ama acilen renk yeşil olmalı. Futbol masada değil, sahada güzeldir. Her bijî Cizrespor. Cizrespor Amedspor’dur"