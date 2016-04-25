Amedpsor’un yöneticileri böyle darp edildi!

Türkiye 2. Lig Kırmızı Grup'ta dün oynanan ve Amedspor’un 2-1 üstünlüğüyle sona eren MKE Ankaragücü maçı sonrası olaylar çıktı. Protokolde bulunan Amedspor Kulübü’den 5 yönetici linç edildiği ana dair görüntüler ortaya çıktı.

T24’e konuşan Amedspor Kulüp Başkanı Ali Karakaş, “İkinci golümüzden sonra 30 kişlilik grup bize tekme tokat saldırdı. Aralarında güvenlik görevlileri de vardı. Spor adına utanç verici bir durum. Bu çirkin saldırını sebebi Türkiye Futbol Federasyonu’nun Amedspor’a olan siyasi yaklaşımıdır. Bu saldırı Amedspor şahsında Amedspor gönül vermiş herkese yapılan saldırıdır” demişti.

Görüntülerde Amedspor’un yöneticileri, Ankaragücü maçı sonrası, demir çubuklu saldırıya uğradı. Amedsporlu bir yöneticinin 2.5 metreden düştüğü, 3 yöneticinin burnunun kırıldığı, 1 yöneticinin ise beyin sarsıntısı geçirdiği öğrenildi.

Ankaragücü'nün 2-1 yenildiği maçın ardından protokolde linç girişimi; Amedsporlu 5 yönetici hastaneye kaldırıldı!