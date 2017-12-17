Amed Sportif Faaliyetler-Tokatspor: 1-1

Selim KAYA/ DİYARBAKIR (DHA)

STAD: Seyrantepe Spor Kompleksi

HAKEMLER: Ferhan Kestanlıoğlu (xx), Mert Türk (xx), Mehmet Özkan (xx)

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erdi Yokuşlu (x), Mahsum İnanç (x), (Dk. 87 Yusuf x), Okan Dernek (xx), Murat Yılmaz (x), Cumhur (xx), Şahin (xx), Mehmet Sıddık (x), Oğuz (xx), Ferat (x), Mansur (xx), (Dk. 86 Berat x), Mazlum Demir (xx)

TOKATSPOR: Akın İsmail (xx), Hasan (xx), Ömercan (xx), Yaşar (xx), Ercüment (xx), Ali Kemal (xx), (Dk. 80 Murat can x), Burak (x) (Dk. 56 Bekir x), Alperen (xx), Mehmet (xx), Nezir (xx), (Dk. 46 Emin xx), Hakan (xx)

GOLLER: Dk. 20 Murat (Amed Sportif), Dk.86 penaltıdan Ömercan (Tokatspor)

SARI KARTLAR: Mehmet Sıddık, Oğuz, (Amed Sportif), Hasan, Yaşar (Tokatspor)

MAÇTAN DAKİKALAR:

20\'nci dakikada Amed Sportif sağ taraftan Mehmet Sıddık ile geldi. Bu futbolcunun yerden ceza alanına çıkarttığı topla buluşan Mazlum bekletmeden arka direğe yerden kesti, kaleci Akın İsmail\'i geçen topla arka direkte buluşan Murat, meşin yuvarlağı boş kaleye göndermekte zorlanmadı. 1-0

44\'üncü dakikada Alperen\'in güzel pasında sağ çaprazdan kaleciyle baş başa kalan Nezir\'in yerden plase vuruşunu son anda kaleci Erdi topu kornere gönderdi. Tokatsporlu Nezir bu pozisyonda sakatlandı ve maçın ikinci devresinin başında yerini takım arkadaşı Emin\'e bıraktı.

67\'nci dakikada Tokatsporlu Emin\'in uzaktan sert vuruşu uzak kale direğini sıyırarak dışarı çıktı.

86\'ınci dakikada Emin\'in sağdan sıfır noktaya kadar sürdüğü topu ceza alanına ortalarken top Amedli Ferat\'ın koluna çarptı ve hakem Ferhan Kestanlıoğlu penaltı noktasını işaret etti. Penaltı vuruşunu kullanan Ömercan kaleci Erdi ve topu ayrı köşelere göndererek maçın skorunu tayin eden gole imza attı: 1- 1



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